Дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді ВАКС Андрія Біцюка за п’ятьма ймовірними обставинами порушення, однак за результатами розгляду дійшла висновку про порушення суддею норм чинного законодавства за одним окремим фактом.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка, який дозволив застосувати до голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка примусовий привід на судове засідання

Як повідомляється на сайті ВРП, 17 березня Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу стосовно судді Біцюка.

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За результатами розгляду справи Дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Зазначається, що перша Дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Андрія Біцюка за п’ятьма ймовірними обставинами порушення, однак за результатами розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна палата дійшла висновку про порушення суддею норм чинного законодавства за одним окремим фактом.

«Дисциплінарна палата ВРП встановила, що в постановленій за результатами розгляду клопотання ухвалі суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк вказав, що у кримінальному провадженні складено та підписано повідомлення про підозру певним особам, проте цей висновок не відповідає матеріалам клопотання», - сказано у повідомленні.

Також суддя вказав, що слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строків досудового розслідування не зобов’язаний вирішувати питання про належне вручення повідомлення про підозру. Водночас Палата дійшла висновку, що таке посилання суддею зроблено через невиконання вимог процесуального законодавства (статті 276–279, 295-1 КПК України з урахуванням приписів статті 42 КПК України).

Палата дійшла висновку, що такі дії судді свідчать про порушення права осіб на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, допущене ним через грубу недбалість, інформують у ВРП.

Рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя може бути переглянуте Вищою радою правосуддя у встановленому законом порядку.

Справа проти ОАСК та Вовка

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

Вовк вже 6 разів не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надає дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не можуть насильно привести до суду його через суддівський імунітет.

15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.

17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва