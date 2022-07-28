Тепер його мають розглянути на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І тільки потім - у Верховній Раді.

Кабінет міністрів України погодив законопроект про можливість виїзду українських моряків за кордон під час дії воєнного стану.

Зокрема, документ був схвалений Міністерством інфраструктури, Міністерством фінансів та Міністерством оборони України, йдеться у відповідній заяві на сайті Кабміну.

"Мій законопроект пройшов етап узгодження в Кабміні", - підкреслив автор проекту - нардеп Олександр Дубинський. – "І тепер наше спільне завдання – домогтися, щоб законопроект найближчим часом внесли до порядку денного засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Після цього він зможе потрапити до зали Верховної Ради на голосування".

Дубинський закликає всіх писати запити депутатам-членам комітету, щоб прискорити процедуру схвалення цього законопроекту.

Раніше повідомлялося, що Олександр Дубинський 13 червня зареєстрував законопроект №7461, який пропонує на законодавчому рівні врегулювати питання виїзду моряків за кордон.

Як підкреслив парламентарій, "навряд чи варто в тих умовах, в яких знаходиться зараз національна економіка, втрачати настільки важливі переваги тільки тому, що українські моряки не мають можливості робити в морі свою роботу".

У відповідь на запит народного депутата Міністерство економіки підготувало постанову про окремий порядок перетину державного кордону на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років, які направляються на роботу на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів цих суден.

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