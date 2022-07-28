Кабінет міністрів України погодив законопроект про можливість виїзду українських моряків за кордон під час дії воєнного стану.
Зокрема, документ був схвалений Міністерством інфраструктури, Міністерством фінансів та Міністерством оборони України, йдеться у відповідній заяві на сайті Кабміну.
"Мій законопроект пройшов етап узгодження в Кабміні", - підкреслив автор проекту - нардеп Олександр Дубинський. – "І тепер наше спільне завдання – домогтися, щоб законопроект найближчим часом внесли до порядку денного засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Після цього він зможе потрапити до зали Верховної Ради на голосування".
Дубинський закликає всіх писати запити депутатам-членам комітету, щоб прискорити процедуру схвалення цього законопроекту.
Раніше повідомлялося, що Олександр Дубинський 13 червня зареєстрував законопроект №7461, який пропонує на законодавчому рівні врегулювати питання виїзду моряків за кордон.
Як підкреслив парламентарій, "навряд чи варто в тих умовах, в яких знаходиться зараз національна економіка, втрачати настільки важливі переваги тільки тому, що українські моряки не мають можливості робити в морі свою роботу".
У відповідь на запит народного депутата Міністерство економіки підготувало постанову про окремий порядок перетину державного кордону на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років, які направляються на роботу на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів цих суден.