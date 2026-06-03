У ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України, - ЗМІ

Поштовхом для розгляду питання стали позитивні результати консультацій між технічними командами України та Угорщини.

У Брюсселі посли держав-членів Європейського Союзу ввечері 3 червня розглядають питання щодо початку офіційної процедури відкриття першого переговорного кластера "Основи" для України та Молдови в межах процесу вступу до ЄС.

Як повідомляють джерела видання "Європейська правда" в дипломатичних колах Брюсселя, відповідний пункт був терміново внесений до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС безпосередньо в день проведення зустрічі.

За попередньою інформацією, поштовхом для розгляду питання стали позитивні результати консультацій між технічними командами України та Угорщини. Саме угорська сторона поінформувала Раду ЄС про досягнутий прогрес у перемовинах.

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Під час засідання посли мають обговорити результати скринінгу за кластером №1 "Основи", а також оцінити виконання Україною початкових умов, необхідних для відкриття цього напряму переговорів. Йдеться про так звані opening benchmarks – критерії, які країна-кандидат повинна виконати перед стартом повноцінних переговорів за окремим кластером.

У разі позитивного результату обговорення Європейський Союз може офіційно розпочати підготовку до відкриття першого переговорного кластера як для України, так і для Молдови.

За даними дипломатичних джерел, міжурядова конференція, на якій можуть оголосити про відкриття першого кластера, може відбутися вже 15 або 16 червня. Наразі йдеться саме про кластер "Основи", який охоплює ключові питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій, державного управління та економічних реформ.

Водночас українська сторона наполягає на більш швидкому просуванні переговорного процесу та закликає ЄС відкрити у червні всі кластери переговорів про майбутнє членство України в Євросоюзі.

Процес вступу України в Євросоюз

Нагадаємо, Європейська комісія раніше запропонувала відкрити перший "кластер" переговорних розділів щодо членства України та Молдови в ЄС. Повідомлялося, що ЄС представить цю пропозицію на зустрічі міністрів у справах Європи в Брюсселі в рамках Ради з загальних питань.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський відкинув пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про обмежене членство України в Європейському Союзі та заявив, що Україна заслуговує на повноправне членство в блоці.

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