Зокрема політик нагадав, що запрошення України в НАТО є пунктом у плані перемоги, який представив Володимир Зеленський.

Якнайшвидше запрошення України в НАТО є прийнятним та потрібним для нашої держави саме на цьому етапі, оскільки це покращить безпекову ситуацію. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в коментарі "Укрінформу".

За його словами, у першому пункті плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський, йдеться про те, що наша країна говорить про надання запрошення до вступу саме зараз. Водночас Жовква наголосив, що очевидним є те, що поки триває агресія РФ, говорити про вступ неможливо.

"Але ставити питання про запрошення є абсолютно легітимним і раціональним. Таке рішення, ухвалене всіма 32 членами (НАТО - ред.), стало б потужним сигналом усьому світовому співтовариству та власне агресору щодо того, що Україна користується безпековою підтримкою. Тож на сьогодні саме запрошення є прийнятним і необхідним для України. Паралельно Україна продовжує рухатися шляхом реформ, і всі ці реформи будуть виконані до нашого вступу", - запевнив заступник керівника ОП.

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Він додав, що для України є дуже важливим мати визначеність та перспективу.

"Наявність чіткого розуміння, що це рішення у випадку його схвалення всіма державами, буде незворотним, безумовно, покращить нашу безпекову ситуацію вже сьогодні", - підкреслив Жовква.

Політик зауважив, що процедура набуття членства не передбачає вступ одразу після запрошення, тому часові межі можуть бути різними, якщо спиратись на досвід інших країн.

"Захищаючи безпеку всього євроатлантичного простору (і це не просто гучні слова), ми вважаємо, що основним критеріям НАТО - розділяти цінності євроатлантичної спільноти та бути здатними робити внесок до безпеки регіону - Україна вже відповідає", - запевнив заступник голови Офісу президента.

Своєю чергою Жовква зазначив, що членство в НАТО є найбільшою безпековою гарантією, проте до цього моменту Україні потрібні інші безпекові гарантії від партнерів, як зараз, так і після перемоги:

"Питання безпеки України має стояти на порядку денному для всього європейського та євроатлантичного простору аж до моменту вступу в НАТО".

Вступ України в НАТО - останні новини

Раніше постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт заявила, що наразі в Америці не готові надіслати Україні запрошення вступити до Північноатлантичного альянсу. Проте вона запевнила, що Україну продовжуватимуть наближати до Альянсу.

Водночас видання Politico писало, що проти запрошення України до НАТО виступають сім країн. Зокрема опір чинять Німеччина, США, Угорщина і Словаччина. Також проти запрошення України до блоку виступають Бельгія, Словенія та Іспанія.

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