Україна готова взяти участь у розробці двох міжнародних документів стосовно ядерної зброї.

Україна готова взяти участь у розробці двох міжнародних документів стосовно заборони виробництва матеріалів для ядерної зброї та гарантії безпеки для неядерних держав.

Як повідомляє прес-служба МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час участі в роботі сегменту високого рівня конференції з роззброєння 2021 року.

Читайте такожПоява ядерної зброї РФ в Криму поставить під загрозу всю Європу – РНБО

Глава МЗС відзначив важливість конференції як переговорного майданчика для розробки нових політико-правових інструментів контролю над озброєннями. Він запевнив у готовності України взяти активну участь у розробці Договору про заборону виробництва матеріалів для ядерної зброї, що розщеплюються, або матеріалів для інших ядерних вибухових пристроїв.

Також міністр висловив готовність України взяти участь у створенні універсального документу, який надавав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Голова МЗС України окремо зупинився на фактах нехтування Росією низкою міжнародних договорів з контролю над озброєннями, роззброєнням та нерозповсюдженням ядерної зброї.

"Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на таких засадничих міжнародних документах, як договір про нерозповсюдження ядерної зброї, конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та їх знищення, конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію", - сказав міністр.

Кулеба привернув увагу учасників конференції до загрозливого та незаконного нарощування ядерного потенціалу Росії в тимчасово окупованому Криму, що підриває без'ядерний статус українського півострова.

Читайте такожНазвано два об'єкти в Криму, де може зберігатися ядерна зброя: у чому полягає небезпека

Крім того, він закликав присутніх розглядати тимчасову окупацію Кримського півострова та розв'язання Росією збройного конфлікту в окремих районах Донбасу як загрозу її військової експансії на схід та південь Європейського континенту.

Ядерна зброя України: що відомо

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України; утримуватися від погрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Однак Російська Федерація порушила це зобов'язання, окупувавши український Крим і розпочавши війну на Донбасі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко