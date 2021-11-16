Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Зеленський вдався до такої ініціативи.

Так звана "Юліна тисяча" була піар-акцією, а ініціатива президента Володимира Зеленського щодо виплати 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19 – це необхідність.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Володимир Фесенко.

"Багато хто згадує "Юліну тисячу". Так, вона запам’яталась. Але є принципова різниця між "Юліною тисячею" і "тисячею Зеленського". Не буду казати, що тоді і зараз це різна тисяча за купівельною спроможністю. Але тоді це був просто чудовий іміджевий прийом з боку Юлії Тимошенко. І він дуже сильно спрацював тоді на підвищення її популярності. Зараз же ця ідея спрямована на зовсім інші цілі – не на популярність Зеленського, а на популяризацію вакцинації", - вважає політолог.

За його словами, є й інший важливий момент, чому Зеленський вдався до такої ініціативи. "Було багато закликів до цього. Про це писали в соціальних мережах, згадували європейський досвід, американців, різні форми матеріального стимулювання до вакцинації. Єдине, що потрібно розуміти – у нас обмежений ресурс. Тому я думаю, що Зеленський і його команда прислухалися до цих порад, що треба людей якось стимулювати. Я навіть знаю, що деякі бізнесмени платили гроші своїм працівниками, щоб вони більш охоче вакцинувалися", - сказав Фесенко.

Також він наголосив, що на сьогодні головне – правильно реалізувати цю ідею, аби вона працювала, щоб не виникло ефекту, що пообіцяли і не зробили. "Моя порада нинішній владі – гарно організувати процес виплати. Наразі це тільки ідея, що виражена в абстрактних формах. Тепер головне, як це буде організовано. Наразі ми цього не знаємо", - зауважив політолог.

"Тисяча від Зеленського"

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в межах нової програми підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів, купити квитки для мандрівок всередині країни тощо.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в застосунку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1 тис. грн.

"Юліна тисяча"

У 2007 році на позачергових парламентських виборах Юлія Тимошенко порушила питання повернення грошей вкладникам "Ощадбанку" СРСР, пообіцявши вирішити проблему за два роки. У 2008 році уряд Тимошенко направив на виплати 6,4 млрд грн. Згідно з постановою Кабміну від 09.01.2008 р. № 1, вкладники могли отримати по 1 тис. грн, спадкоємці вкладників, застрахованих осіб та страхувальників — по 500 грн. У 2008 році для отримання компенсації у реєстрі вкладників заощаджень зареєструвалися 12,8 млн громадян, компенсації отримали 6,4 млн осіб. Наступного року виплат було здійснено лише на 250 млн грн.

Автор: Дмитро Хилюк