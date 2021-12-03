Посол ЄС і глава МВС обговорили ситуацію на українсько-білоруському кордоні.

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявляє, що ЄС виділяє Україні 1,4 мільйона євро для реагування на гібридні загрози з Білорусі.

Про це Маасікас повідомив у мікроблозі Twitter.

Посол ЄС зазначив, що провів своєчасне обговорення ситуації на українсько-білоруському кордоні з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

"ЄС виступає солідарним з Україною, допомагає рішуче реагувати на гібридні атаки і без нанесення шкоди правам людини. Перше виділення коштів у розмірі 1,4 мільйона євро в процесі реалізації", - заявив Маасікас.

Читайте такожЛукашенко каже, що Білорусь ніколи не стане демократичною УкраїноюЯк повідомляв УНІАН, Європейський Союз виділяє Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборонних спроможностей.

Допомога включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України. Йдеться про напрями медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки.

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Автор: Віталій Саєнко