Якщо РФ перемістить частину своєї ядерної зброї, українська сторона точно знатиме, де саме вона знаходиться, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про ймовірне розміщення частини ядерної зброї Росії на території Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у рамках "Люблінського трикутника".

Зокрема, журналісти попросили глав держав прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка щодо розміщення частини ядерної зброї Росії на території Білорусі.

Зеленський назвав такі заяви залякуванням "щодо подорожей та міграції російської ядерної зброї у різні куточки світу".

"Ми багато разів чули й про розташування майбутнє ядерної зброї на території тимчасово окупованого Криму, а зараз ми чуємо й інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна гратися", – наголосив президент.

За його словами, для України чергова інформаційна атака з боку Росії та деяких представників Білорусі є "достатньо звичною ситуацією".

"Принаймні, ми будемо точно знати, якщо так станеться, де саме розташована частина ядерної зброї РФ", – зазначив він.

30 листопада Олександр Лукашенко заявив, що у разі розміщення ядерної зброї НАТО в Польщі погодиться розмістити таку ж саму зброю РФ у Білорусі.

Читайте такожПовномасштабна війна призведе до мільйонів жертв – ЗеленськийНагадаємо, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення у підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

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Автор: Антоніна Доломанжи