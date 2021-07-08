З 11 липня стартує продаж мемуарів Мендель.

Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» анонсувало появу на полицях книгарень та сайті книжки колишньої речниці президента Юлії Мендель «Кожен з нас – президент».

З 11 липня стартує продаж мемуарів Мендель за клубною ціною у 199 гривень. Книжка міститиме 288 сторінок та матиме цупку палітурку. На обкладинці видавці вирішили залишити фото самої авторки у костюмі під тон синього тла.

Поціновувачі Мендель вже зараз можуть вказати електронну скриньку й отримати сповіщення про старт продажів.

«Ця книжка — спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 1980-х, просто перед розвалом Союзу. Народженої в російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною. Яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у Західного світу, об’їздивши десятки курсів і програм у Європі та США», – йдеться в описі.

Видання власних мемуарів екс-речниця Зеленського анонсувала ще 1 липня. Вже за кілька днів у Facebook Мендель офіційно презентувала текст.

7 липня Юлія Мендель виклала один з уривків книжки у своєму блозі, у якому, зокрема, порушила питання української та, за її словами, "української російської мови".

У коментарі журналістам під час анонсу мемуарів Мендель розповідала, що написала текст про свою роботу, українську політику та деякі інсайди. Як головну тему книжки вона виділила "самоідентифікацію українців як нації".

Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишається працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Яна Ставська