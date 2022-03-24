Українська влада веде перемовини про нові санкції, нове постачання зброї, залучення масштабної гуманітарної та фінансової підтримки.

За місяць світ запровадив понад 4 тис. санкцій, російська економіка йде на дно.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони думали, що санкції, якщо їх встигнуть ввести, будуть символічними. Натомість нам вдалося організувати руйнівний економічний удар. За місяць міжнародне співтовариство загалом запровадило понад 4 тис. санкцій. Російська економіка йде на дно", - зазначив він.

Кулеба підкреслив, що щоденна робота президента та української дипломатії дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію.

Міністр наголосив, що влада веде переговори про нові санкції, нове постачання зброї, залучення масштабної гуманітарної та фінансової підтримки.

"Цей місяць приніс велике горе, але й також нову надію - членство України в ЄС перейшло із розряду далекої мрії у реальну осяжну перспективу. Завдяки роботі президента, завдяки зусиллям українського народу зі стримування загарбників ми відкрили двері для повноцінного вступу України в ЄС. І я переконаний, що нам це вдасться", - зауважив Кулеба.

Очільник МЗС заявив, що український народ - це народ переможців, а в Україні сьогодні народжується нова надія для нового вільного та справедливого світу.

"Українці увійдуть в історію не лише як народ, який боровся, а й який також переміг", - додав Кулеба.

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