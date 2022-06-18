До того ж пункт щодо медійної реформи є серед переліку реформ, які Україна має виконати на шляху до ЄС.

Закон про медіа має забезпечити свободу слова і національну безпеку України одночасно.

Про це голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це пункт шостий – реформа медійна. Він надзвичайно важливий. Всі добре пам’ятають всі ті події, які відбувалися навколо ухвалення закону про медіа. І ми досі, перебуваючи у війні, керуємося законом 1995 року. Тому, моє побажання до парламентарів, щоб закон про медіа був якнайшвидше проголосований, тоді ми точно виконаємо ще більше відсотків реформ, які від нас очікують", - підкреслила Герасим'юк.

Вона зауважила, що той законопроект, який має бути винесений у парламенті на голосування, повинен забезпечити свободу слова і національну безпеку одночасно.

"В першу чергу, свободу слова. Але і національну безпеку в інформаційному просторі - також в першу чергу. Тут не має першої і другої черговості. Цей законопроект, я вважаю, мусить бути проголосований та підтриманий медійниками… Цей закон буде на багато років, який безперечно постійно матиме удосконалюватись, тому що світ постійно рухається", - сказала Герасим'юк.

Голова Нацради з питань телебачення зазначила, що вважає закон про медіа, який перебуває на розгляді в парламенті, максимально наближеним до задовільного варіанту.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2019 року група народних депутатів зареєструвала у парламенті проект закону про медіа (№2693). Законопроект був покликаний врегулювати відносини, пов'язані з розповсюдженням масової інформації, та визначав правові основи діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також основи державного управління, регулювання і нагляду (контролю) у цій сфері.

19 травня 2020 року Верховна Рада повернула законопроект про медіа до Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики для доопрацювання. Навколо законопроекту точилося багато дискусій, в профільному комітеті отримали десятки звернень представників медіа індустрії, тому були потрібні структурні доповнення. Зокрема, йшлося про необхідність виписати норми, які стосуються як повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, так і регулювання онлайн-медіа.

17 червня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС, при цьому вона уточнила, що Україна для цього повинна втілити ряд важливих реформ. Перелік цих вимог є у відповідному документі Єврокомісії.

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