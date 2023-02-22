Все пов'язано з класикою дипломатії: такий хід був не згідно з протоколом.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник розповів, чому Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не було серед української делегації під час візиту президента США Джо Байдена до Києва. Причиною цього стало те, що серед американських представників був відсутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі.

"Якщо б пан Міллі був тут разом із президентом Байденом, тоді це (присутність Залужного – прим.) було б, напевно, очевидно. Бо, як правило, ці делегації формуються з урахуванням того, хто приїхав. Це така класика дипломатії, протоколу", - заявив Мельник в інтерв’ю Українській правді.

Заступник голови МЗС додав, що не варто вигадувати того, чого не було і не шукати теорій змови:

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"Тому я б тут не став додумувати того, чого насправді не було. Повірте мені, тут немає ніяких підводних каменів. Це був дуже камерний формат", - додав Мельник.

Відзначимо, що українська делегація зустріла Джо Байдена та його представників у Києві у понеділок 20 лютого. Загалом президент США провів в столиці України провів близько шести годин. Ця зустріч між Зеленським та Байденом стала другою за останні два місяці – у грудні український гарант був з візитом у Вашингтоні.

Візит Байдена до Києва: що відомо

Під час цього візиту було анонсовано про новий пакет підтримки від Вашингтону на 500 мільйонів доларів.

Володимир Зеленський заявив про те, що тепер у Росії не буде шансів на реванш. Натомість Джо Байден відзначив, що Україна, не зважаючи на скептичне ставлення інших, досягла успіху у війні проти Москви.

Над візитом президента США працював його радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Він також прибув до столиці України.

На честь Джо Байдена відкрили дошку на Алеї сміливості у Києві.

Президент США анонсував ще більше санкції проти РФ та розповів, на кому вони будуть акцентовані.

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