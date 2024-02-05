Новий Головнокомандувач повинен забезпечити прибуття свіжих сил і збільшення поставок безпілотників - те, на чому наполягав Залужний.

Готовність президента України Володимира Зеленського звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного викликає скептицизм серед воєначальників і солдатів на фронті, але вони кажуть, що багато чого буде залежати від того, ким його замінять.

"Це звільнення зараз було б недоречним, тому що на полі бою командирів не міняєш", - сказав командир протитанкового підрозділу з позивним "Тигр", пише Reuters.

Також він додав, що багато що залежить від того, хто замінить Залужного. "Найпопулярніші (командири) - це ті, хто тут, і які воюють разом з хлопцями, які сидять в окопах", - сказав він.

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Він зазначив, що той, хто керуватиме, повинен забезпечити прибуття свіжих сил на заміну і збільшення поставок безпілотників - те, на чому наполягав Залужний.

Про важливість особистості наступного головнокомандувача вторив і командир роти Ігор. "Перш ніж звільняти когось з посади, особливо такого важливого, потрібно бути впевненим, хто замінить цю людину і їяке бачення майбутнього цієї ситуації",-сказав він.

Видання навело дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 2023 року, яке показало, що 72% українців поставляться до звільнення Залужного негативно, і лише 2% - позитивно.

Солдати, які розмовляли з Reuters, були обережні і не висловлювали різких думок, які налаштовують головнокомандувача проти президента.

Ситуація між Зеленським і Залужним

Тертя між Зеленським і Залужним з приводу війни досягли апогею через питання мобілізації.

Зеленський заявив, що військові хочуть призвати до 500 тис. осіб у 2024 році, проти чого виступає президент, хоча його уряд подав до парламенту законопроект про мобілізацію.

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