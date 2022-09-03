9 липня Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині.

Берлін затвердив нового посла України у Німеччині Олексія Макеєва.

Про це повідомляє Spiegel.

Олексій Макеєв очолить українське посольство у Берліні, що підтвердили журналістам джерела у дипломатичних колах.

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Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.

Сам Мельник ще обіймає посаду до 14 жовтня, після чого відправиться до Києва.

Макеєв, як і Мельник, вже вміє пред’являти вимоги. У ході дискусії щодо віз росіянам майбутній посол сказав: "Заборона на туристичні візи для росіян дуже важлива, тому що вона посилює соціальний тиск на уряд у Москві".

Журналісти згадують слова Мельника у серпневому інтерв’ю, коли він сказав, що "можливо, мій наступник хотів би видатися милішим чи симпатичнішим, поводитися спокійніше, але врешті у нього не буде іншого вибору, окрім як відстоювати наші інтереси твердим і ясним голосом".

Як повідомляв УНІАН, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині 8 років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Мельник на посаді посла критикував політику Берліна щодо України.

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