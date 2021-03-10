12 березня на неформальному засіданні обговорять ситуацію в окупованому Криму.

В Організації Об'єднаних Націй 12 березня на неформальному засіданні обговорять ситуацію в окупованому Росією Криму.

Як повідомляється на сайті МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з міністрами та заступниками міністрів закордонних справ країн-партнерів візьме участь у неформальному віртуальному засіданні високого рівня «Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України».

«Захід має на меті посилити увагу Ради Безпеки ООН та міжнародного співтовариства до грубого порушення Росією міжнародного права та спроб легітимізувати анексію Криму», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСтолтенберг впевнений, що НАТО необхідно змінити стратегію відносин з Росією через її агресію в КримуЗасідання відбудеться за формулою «Арріа» з ініціативи кількох держав-членів Ради Безпеки ООН - Великої Британії, Естонії, Ірландії, Норвегії, США та Франції - разом з Україною. Загалом співорганізаторами цього заходу стали понад 20 країн-членів ООН з різних регіонів світу.

Також із брифінгами виступлять помічник генсекретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс, президент Potomac Foundation Філіп Карбер та координатор Медійної ініціативи за права людини Марія Томак. Розпочнеться захід о 16:00.

Учасники засідання збираються обговорити масштабну мілітаризацію Криму та регіону Чорного й Азовського морів, порушення прав людини, погіршення економічної та екологічної ситуації на Кримському півострові.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року у Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

У 2021 році в День спротиву окупації Криму президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення півострова — спільне завдання для світової спільноти, яка об'єднується на майданчику «Кримської платформи». Також глава держави підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Кримського півострова.

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Автор: Віталій Саєнко