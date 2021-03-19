Відповідне доручення дано органам державної влади.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що усі укази та розпорядження колишнього президента Віктора Януковича, які досі є чинними, проаналізують на предмет загрози нацбезпеці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання РНБО.

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«У нас сьогодні є діючі укази і розпорядження Віктора Януковича, в минулому президента України, який засуджений за 111 статтею ККУ «державна зрада». Вирок цей вступив вже в законну силу», - зазначив він.

«Було дано доручення усім органам державної влади проаналізувати усі нормативно-правові акти, які на сьогоднішній день є чинними, на предмет небезпеки національній безпеці України», - додав секретар РНБО.

Розстріли на Майдані та втеча Януковича

18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.

Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.

Слідом за Януковичем до РФ втік тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Крім того, там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.

Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.

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Автор: Костянтин Гончаров