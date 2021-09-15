Зустріч перенесли на понеділок.

Засідання Тимчасової слідчої комісії з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" на території України не відбулося через відсутність кворуму.

Про це розповів колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, пише Радіо Свобода.

Він поспілкувався із головою ТСК Мар’яною Безуглою.

"(Засідання – ред.) не відбувалося, я поспілкувався з нею, вона повідомила, що кворум відсутній, тому домовилися на понеділок", – сказав він.

Читайте такожУкраїна більше не вірить обіцянкам Заходу - КулебаНа запитання журналіста про те, чи вважає він, що його звільнення було пов’язане зі спецоперацією з затримання "вагнерівців", Бурба відповів: "я думаю, що ні".

Також він відзначив, що прибув до країни за півтори години до початку засідання через те, що возив дитину на лікування.

Спецоперація з "вагнерівцями"

29 липня 2020 року у Білорусі затримали бойовиків з ПВК Вагнера, 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі. Правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття більш як 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня Офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Усі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України з їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з Офісу президента.

Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки та СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

Автор: Людмила Жерновська