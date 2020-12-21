В ході спілкування з представниками ЗМІ Татаров повідомив, що отримав документи в НАБУ у своїй справі.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро України щодо справи, в якій він фігурує, та заявив, що ініціює тимчасову передачу своїх функціональних обов’язків іншому працівнику ОП.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу для журналістів.

Татаров відзначив, що отримав документи у свої кримінальній справі півгодини тому.

«Є Кримінальний процесуальний кодекс, який чітко передбачає порядок виклику для проведення процесуальних дій. Мене ніхто не викликав, я не знаю, що вони (детективи НАБУ - УІНАН) робили. Відразу, коли зі ЗМІ я дізнався, що вони збираються проводити якісь процесуальні дії, мій адвокат Олександр Кузьменко терміново повідомив детектива НАБУ, розмістив інформацію з повідомленням, що ми готові прибути в будь-яке місце в будь-який час, що ми готові до проведення будь-яких процесуальних дій», - заявив він.

Заступник керівника ОП запевнив, що «ніхто ні від кого не ховався».

«Я продовжую здійснювати свої повноваження в звичайному режимі, знаходжусь на робочому місці… Мною було ініційовано тимчасову передачу моїх функціональних обов’язків до іншого працівника Офісу президента задля уникнення маніпуляцій, що нібито я можу тиснути на правоохоронні органи і використовувати свої службові повноваження у власних цілях. Мені цього непотрібно, я діяв, дію і буду діяти лише правовим способами», - додав Татаров.

Щодо кримінальної справи, в якій він фігурує, Татаров сказав наступне: «як і всі, я дізнався з преси, що є певне розслідування. Хочу сказати, що найближчим часом доведу, що все це фейк, а не розслідування і доведу всьому суспільству, що дії, які здійснювались проти мене є не зовсім легітимними».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня заступнику керівника ОП, екс-посадовцю державної компанії "Укрбуд" Олегу Татарову повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи в справі про заволодіння майном Нацгвардії на 81 млн грн.

Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Йдеться про судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Крім Татарова, у цьому злочині підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 КК України) та колишнього народного депутата, екс-президента "Укрбуду" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 КК України).

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Автор: УНІАН