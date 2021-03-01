Глава держави заявив про важливість відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Президент Володимир Зеленський назвав головні «хвороби» судової системи в країні: брак суддів, в тому числі доброчесних і незалежних, надмірне навантаження на судову систему та проблеми з доступом до правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» в Києві.

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Президент наголосив, що забезпечення права на чесний і незалежний суд – це базовий принцип будь-якої демократичної держави. «Це довіра, це відчуття захищеності та справедливості – тих речей, що, на жаль, є чи були дефіцитом для українців довгий час», – наголосив Зеленський.

Також президент виокремив основні «хвороби» судової системи, які «ослабляють організм» України. Однією з них є нестача нових суддів, що призводить до надмірного навантаження на систему та проблем з доступом до правосуддя.

«Через відсутність майже третини суддів громадяни змушені місяцями, а інколи й роками очікувати на розгляд своєї справи», – зазначив він.

У цьому контексті глава держави наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

«Систему мають заповнити професійні та порядні судді, які зможуть змінити стійке, негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру українців до судової гілки влади», – сказав президент.

За словами Зеленського, ще однією проблемою є брак доброчесних та незалежних суддів. «Це – глобальні, можна сказати, хронічні недуги, що існують роками та потребують структурних, глибоких змін, зокрема змін законодавчих», – наголосив глава держави.

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Автор: Костянтин Гончаров