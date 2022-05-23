Президент анонсував дипломатично активний наступний тиждень, зокрема завтра він долучиться до дискусій на Давоському економічному форумі.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон імпорт пального в Україну.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ввечері говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розказав йому про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту передусім агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну", - сказав Зеленський.

Також він повідомив, що у понеділок, 23 травня, планує долучитись до дискусій на Давоському форумі.

"Це найбільш впливовий світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, наступний тиждень буде дипломатично активним.

"Звичайно в графіку велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій. Наша держава щотижнево розширює міжнародні зв’язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – Рамштайн-2. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони", - зазначив він.

Також у своєму зверненні Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю.

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