Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та обговорив із ним безпекову ситуацію в регіоні та на Чорному морі.
Як повідомляє прес-служба глави держави, співрозмовники обмінялися привітаннями з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією, яка відзначається сьогодні, та підтвердили взаємну налаштованість на подальший всебічний розвиток двосторонньої співпраці.
Зеленський ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, а також уздовж державного кордону України.
Президенти обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та практичні ініціативи нашої держави, спрямовані на зміцнення співпраці з країнами-партнерами в цьому регіоні.
Зеленський та Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції.
Президент України наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії.
Читайте такожУкраїна та Польща планують з'єднати столиці країн швидкісною залізницею - ШмигальГлави держав також обговорили стан реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мостового переходу через річку Тиса.
Окрему увагу було приділено українсько-румунській співпраці в освітній сфері. Лідери позитивно відзначили підготовку до укладення Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.
Крім того, вони підтвердили взаємну налаштованість сприяти збереженню культурної спадщини України й Румунії, зокрема шляхом реалізації відповідних проектів обома державами.
Зеленський запросив Йоханніса здійснити візит в Україну у зручний час.