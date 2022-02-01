Зеленський та Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та обговорив із ним безпекову ситуацію в регіоні та на Чорному морі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, співрозмовники обмінялися привітаннями з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією, яка відзначається сьогодні, та підтвердили взаємну налаштованість на подальший всебічний розвиток двосторонньої співпраці.

Зеленський ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, а також уздовж державного кордону України.

Президенти обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та практичні ініціативи нашої держави, спрямовані на зміцнення співпраці з країнами-партнерами в цьому регіоні.

Зеленський та Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції.

Президент України наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії.

Читайте такожУкраїна та Польща планують з'єднати столиці країн швидкісною залізницею - ШмигальГлави держав також обговорили стан реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мостового переходу через річку Тиса.

Окрему увагу було приділено українсько-румунській співпраці в освітній сфері. Лідери позитивно відзначили підготовку до укладення Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.

Крім того, вони підтвердили взаємну налаштованість сприяти збереженню культурної спадщини України й Румунії, зокрема шляхом реалізації відповідних проектів обома державами.

Зеленський запросив Йоханніса здійснити візит в Україну у зручний час.

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