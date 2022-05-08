На сьогодні міста й громади Київської області, звільнені від окупантів, поєднані нормальним транспортним сполученням.

Президент Володимир Зеленський 7 травня побував у Бородянці Київської області і повідомив, що місто поступово повертається до нормального життя.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Сьогодні я був у Бородянці Київської області, яка поступово повертається до нормального життя", - сказав він.

Також, за словами президента, керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим оглянули відновлений залізничний міст через річку Ірпінь.

"Рух по ньому вже є. На сьогодні можемо сказати, що міста й громади Київської області, звільнені від окупантів, поєднані нормальним транспортним сполученням", - додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів про наступні етапи евакуації з Маріуполя.

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