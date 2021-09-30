Глава держави Володимир Зеленський попросив турецького лідера Реджепа Ердогана "замовити слово" за українських політв'язнів перед президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент Володимир Зеленський передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список з прізвищами 450 українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії та на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Президент Зеленський побачився з президентом Ердоганом у Нью-Йорку. У них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники, і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список з 450 українських в'язнів, в тому числі, там був Наріман Джелялов (перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу – УНІАН), поросив президента Ердогана "замовити слово" за них перед президентом Путіним, тому що нам потрібно звільняти наших людей з російських застінок", - сказав Кулеба.

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Як повідомлялося, зустріч президента Туреччини Ердогана і президента РФ Путіна відбулася 29 вересня в Сочі.

У Кремлі перед зустріччю Путіна і Ердогана заявили, що виступають проти військово-технічного співробітництва України та Туреччини. При цьому там сказали, що питання Криму в частині визнання російська сторона на переговорах підіймати не буде.

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Автор: Віталій Саєнко