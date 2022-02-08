Раніше він обіймав посаду першого заступника голови КМДА.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Президент вже провів з ним зустріч, під час якої вручив йому службове посвідчення.

"Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу", - йдеться у повідомленні.

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Олексій Кулеба родом з Києва. У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет. У 2005-2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України.

Має ступінь кандидата наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Також Кулеба був радником гендиректора столичного КП "Плесо".

Раніше обіймав посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.Також працював директором Департаменту міського благоустрою.