Президент України Володимир Зеленський переконаний, що питання мови наразі не на часі, українська - повністю захищена.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві.
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"У Конституції все чітко було написано: одна єдина державна мова – українська. Усі, хто піднімає питання національності, мови, церкви – це ті, хто хоче "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я в цьому впевнений і вважаю, що питання мови не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", - заявив він.
"Якщо той чи інший закон не подобається депутатам, і неважливо, з якої вони партії, якщо вони бачать в цьому питанні несправедливість - це нормально про це говорити”, - додав глава держави.
Зеленський наголосив, що з мовного питання повинен бути проведений суспільний діалог, а потім слід його порушувати в парламенті.
"В Україні комфортно має бути всім, Україна повинна бути дуже ліберальною. У цьому питанні також - поважати українську мову треба, і поважати всіх людей теж нам потрібно", - додав президент.
Також він зазначив, що у Міністерстві закордонних справ наразі розробляються закони про нацменшини України та про подвійне громадянство. "Це складні питання і не треба про них мовчати, їх треба порушувати", - додав Зеленський.
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