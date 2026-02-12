Пєсков: Путін готовий до зустрічі із Зеленським лише в Москві

Будь-яка зустріч між правителем Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським може відбутися тільки у Москві. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.
Росія також очікує, що наступний раунд переговорів щодо України відбудеться вже найближчим часом. Конкретики щодо дати Пєсков уникнув.
За його словами, президенти Франції та Німеччини – Еммануель Макрон та Олаф Шольц (Мерц) – поки що не робили жодних спроб прямого контакту з Путіним.
Окрім цього, Москва веде переговори з Кубою щодо можливих шляхів надання допомоги у зв’язку з паливною кризою, повідомив Пєсков.
Можливість зустрічі Зеленського і Путіна
Нагадаємо, що раніше Пєсков заявляв, що Росія поки не розглядає проведення переговорів із Зеленським в будь-якому іншому місці, крім Москви.
Натомість в Telegram-каналі Ukraine context, який пов'язують з керівником ОП Кирилом Будановим, з’явилось повідомлення, що для прискорення переговорного процесу розглядається можливість відправлення української делегації до Москви на переговори особисто з Путіним.
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатися з ініціатором війни і очільником Кремля Володимиром Путіним в Європі або Америці, але не в Росії і не в Білорусі.