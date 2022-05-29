Президент України готується до засідання Європейської Ради, де говоритиме про терор, який російські війська чинять в Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що настав час світовій спільноті юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це глава держави сказав 28 травня у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе додати. І тим більше не зможе залякати", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє - у дуже важкому стані.

"Снаряди вдарили по житловому району, у двадцяти метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. Знову і знову буду нагадувати світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою-терористом, державою - спонсором тероризму. Це просто правдиво. Це чесно і показує ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні та дуже хочуть понести далі в Європу. І це має бути юридично закріплено", - заявив президент.

Глава держави додав, що готується до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня.

"Буду звертатись до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі України. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже у глобальному масштабі. А який терор буде далі? Тільки разом - тільки всі європейці - ми зможемо зупинити таку політику такої держави", - наголосив Зеленський.

"Звичайно, у зверненні до Європейської Ради приділю необхідну увагу і тому прогресу в розвитку нашої держави, якого вже досягнуто і якого може бути досягнуто найближчим часом. Також наступного тижня продовжу звертатись до парламентів європейських країн. Буде і багато іншої міжнародної активності, направленої на посилення нашої держави та на посилення спільного тиску усього вільного світу на Росію", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 травня російські війська обстріляли ракетами Кривий Ріг. Дві ракети влучили у промислове підприємство: завод майже знищено.

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