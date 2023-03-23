У парламенті одна з депутаток закликала Мелоні зупинити підтримку України.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні емоційно пояснила депутатам, чому потрібно підтримувати Україну і не зменшувати оберти військової допомоги ЗСУ.

У парламенті одна з депутаток закликала Мелоні зупинити підтримку України, на що вона відповіла: "А може, депутатка, ви скажете це Путіну?" Прем’єрку підтримали оваціями.

Далі глава італійського уряду зауважила, що здивована таким проханням від парламентарів, і поцікавилась у них, чи не є це зрадою їхньої позиції.

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"Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося – то ми даємо згоду, давайте називати речі своїми іменами! Якщо ми зупинимося, ми схвалюємо вторгнення в Україну", - розпочала виступ Мелоні.

Прем’єрка додала, що "не настільки лицемірна, щоб плутати слово "вторгнення" зі словом "мир": "І тому я вважаю, що ми не повинні схвалювати вторгнення в Україну. Це не означає не працювати над мирним планом або над вирішення конфлікту. Але чи ви думаєте, що комусь подобається війна? Думаєте, комусь подобається? Ні! Але ситуація трохи складніша, ніж каже пропаганда, коли йдеться про ідеальний мир".

Мелоні справедливо поцікавилась у депутатів, чи бачать вони, на яких умовах ця війна може закінчитись. "Чи вважаєте ви, що потрібно віддавати Москві території, які вона окупувала і на яких вона провела "референдуми"? Чи ні? Ось те, що я хотіла би почути якщо ми говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права. І це безвідповідально!" - перейшла Мелоні на крик.

Позиція Мелоні щодо війни в Україні – що відомо

З першого дня на своїй посаді Джорджія Мелоні заявляла про підтримку України у боротьбі з російськими окупантами.

21 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення, Мелоні особисто відвідала Бучу, Ірпінь та Київ і зустрілась з Зеленським.

Італія зробила вагомий внесок у забезпечення України зброєю й засобами ППО. Рим передав українським захисникам німецькі Panzerhaubitze 2000 і РЗСО М270, гаубиці M109.

Також Рим відкритий для переговорів щодо передачі Україні винищувачів, проте готовий це робити у згоді з іншими країнами Європи.

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