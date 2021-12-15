Водночас президент наголосив, що Україна виступає саме за мирне врегулювання війни на Донбасі та готова до будь-якого формату перемовин з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає лише одну реакцію на ймовірну ескалацію з боку Росії, і вже продемонструвала її у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Брюсселі.

Президент зазначив, що сьогодні під час першої частини засідання саміту "Східного партнерства" майже з усіма партнерами обговорював безпекову ситуацію на кордоні України та ймовірну ескалацію ситуації з боку Росії.

"Розглядається 5 шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що у нашої держави немає п’яти реакцій, у нас буде тільки одна реакція - ми її продемонстрували вже у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз підкреслюємо, що ми виступаємо саме за мирне врегулювання цього процесу, мирне врегулювання війни на сході нашої держави", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна виступає за те, щоб перемовини щодо врегулювання відбувалися у декількох форматах, та підтверджує свою готовність до саміту у норманському форматі.

За його словами, сьогодні зокрема й це обговорювалося із лідерами Франції та Німеччини.

Читайте такожЗеленський зустрівся з президентом Франції Макроном: про що говорили (фото)"В принципі, маємо спільну позицію і розглядаємо можливість цієї дуже важливої зустрічі", - повідомив глава держави.

Він вчергове наголосив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією щодо врегулювання війни на Донбасі.

"Ми про це говоримо відкрито і вже не перший раз. Але потрібне таке ж бажання зупинити війну й з боку РФ... Нормандська зустріч не повинна бути самітом заради саміту…", - сказав Зеленський.

Він додав, що лідери країн нормандського формату мають довести до Росії важливість відкриття КПВВ на лінії розмежування, припинення вогню, розмінування територій та взаємного обміну утримуваними особами.

"І результатом цього повинна стати зустріч у нормандському форматі, якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулювання цього питання", - заявив президент.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Читайте такожЗеленський запросив Шольца до УкраїниЗгодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Антоніна Доломанжи