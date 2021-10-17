У розслідуванні журналісти стверджували, що офшорні фірми нібито має як президент Володимир Зеленський, так і його оточення.

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування журналістів "Слідство.Інфо" в рамках Pandora Papers про офшори.

В інтерв'ю телеканалу ICTV він заявив, що ніколи не займався відмиванням грошей.

Президент розповів, що не побачив у розслідуванні "жодної нової деталі".

"Чесно кажучи, сюжет не дуже, Я вам кажу як професіонал. По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році все те ж кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає... Радий, що ніяких нових деталей я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов", - зазначив він.

При цьому Зеленський не став заперечувати, що у 2012 році використовував офшорні компанії.

"За часів Януковича тоді всі структурували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня, і для таких речей було... називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95", - пояснив він.

Також Зеленський запевнив, що ані він, ані жоден член студії "Квартал 95" не займалися відмиванням грошей.

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням у 2012 році, ніяких грошей, і з 2012 року, і з 2001-го, і у 2019-му не займався ані я, ані жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - додав він

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Розслідування журналістів про "офшори Зеленського" - що відомо

3 жовтня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про приховані активи українців у Великій Британії через офшорні компанії, які зареєстровані на британських Віргінських островах чи у Белізі.

За словами експертів, таким чином можна приховати кінцевих бенефіціарів бізнесу.

Але завдяки витоку певних документів, які отримали назву Pandora Papers, журналістам вдалося встановити власників бізнесу.

Зокрема, у цих документах містяться відомості про українських бізнесменів та олігархів, посадовців.

У розслідуванні журналісти стверджують, що такі офшорні фірми має й президент Володимир Зеленський та його оточення.

Автор: Віолетта Орлова