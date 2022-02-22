Президент підкреслив, що український народ - мирна нація.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про необхідність "щоденної важкої праці" для збереження цілісності України.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні до українців.

Він підкреслив, що український народ - мирна нація.

"Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна важка робота, і ми до неї готові. Впевненість в собі, впевненість в країні, впевненість у перемозі. Не ридать, а здобувать! Слава Україні" , - завершив своє звернення президент.

Нагадаємо, другий день поспіль на тлі тривожних новин про ймовірний наступ Росії президент Зеленський виступає зі зверненням до народу.

"Вчора РФ визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні – ратифікувала так звані "угоди" та надала дозвіл президенту Росії на використання Збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України", - зазначив президент.

Він обурився, що "на зміну "нас там нет" прийшло офіційне "мы все-таки тут". За його словами, це дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель.

Також президент закликав українських політиків до консолідації.

"Зараз всім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави", - переконаний президент.

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