Президент наголосив, що у мовчанні народжується нацизм.

Президент України Володимир Зеленський закликав євреїв по всьому світу не мовчати та говорити про вбивства мирних українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні 2 березня.

Говорячи про потрапляння російської ракети в урочище Бабин Яр, Зеленський підкреслив, що це - за межею людяності.

"Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але в них є наказ - стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав про обстріл Умані.

"Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу: хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз саме ви - мільйони, мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців", - закликав президент України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня російські війська намагалися ракетою збити телевежу в Києві, проте потрапили в Бабин Яр.

Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 5 осіб та 5 постраждали.

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