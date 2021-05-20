Глава держави обіцяє представити концепцію щодо майбутнього державних дач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що наближені до нього люди не житимуть у державних дачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами його двох років роботи на посаді.

За його словами, він поставив задачу здійснити фундаментальну ревізію щодо усіх осіб, які живуть на державних дачах у Конча-Заспі, оскільки вважає несправедливою ситуацією, що після того, як певні особи завершили виконувати свої обов'язки на високих посадах, продовжують жити з родинами й близькими родичами та навіть друзями на тих державних дачах.

"Повну ревізію усього. Вони усі повинні поїхати", - сказав президент.

"Там 100 будівель. Саме так, там завжди жили дуже багато різних чиновників різних часів... Навіть там президенти живуть, а там є президент, спікер, наприклад. То вони за часів свого президенства, спікерства, парламентського життя чи прем'єрства мали право там жити. Держава давала такі можливості тим чи іншим чиновникам", - зазначив президент.

За його інформацією, колишній генеральний прокурор Святослав Піскун вже залишив Конча-Заспу.

"До речі, двоє суддів виїхали звідти. Судді Конституційного суду, які не сплачували там якусь оренду. Це колишній суддя Конституційного суду пан Тупицький і пан Сліденко", - сказав Зеленський.

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При цьому глава держави запевняє, що замість тих осіб, які вже покинули Кончу-Заспу, туди не заїдуть пов'язані з ним люди.

"У нас буде концепція. Ми її представимо суспільству щодо Конча-Заспи, щодо ВДНГ, щодо Пущі Водиці. Ми обов'язково зробимо презентацію цієї концепції, хто там буде жити, за яких умов, що дуже важливо", - додав Зеленський.

"Велике переселення" з Конча-Заспи й Пущі-Водиці: що відомо

14 травня Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

"Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді – легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - сказав президент.

За його словами, низка людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати.

"Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів", - додав глава держави.

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Автор: Віталій Саєнко