Главу свого Офісу президент назвав "потужною людиною".

Президент Володимир Зеленський вважає керівника свого Офісу Андрія Єрмака "потужною людиною".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 питань президенту України".

"Я вважаю, що в мене є повноваження щодо призначення тих чи інших людей своєї команди. З паном Єрмаком на сьогодні говорять керівництва у потужному діалозі найкращих розвідок різних держав, всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, його телефон слухали і чули керівництва всіх цих розвідок", - заявив президент. За його словами, якби Єрмаку не довіряли, "вони б не сіли за один стіл з ним".

У зв'язку з цим глава держави дав зрозуміти, що не має наміру відправляти у відставку главу свого офісу.

"Недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що вона не подобається Петру Порошенку", - додав Зеленський.

На прес-конференції Зеленський також заявив, що відповідні компетентні органи отримали інформацію про підготовку замаху на колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу.

Він також розповів про підготовку державного перевороту в Україні, який планувався на початок грудня.

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Автор: Леся Лещенко