Глава держави подякував за всі виділені пакети військово-технічної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, зустрівся в Італії з головою Ради міністрів цієї країни Джорджею Мелоні. Зустріч відбулась на полях форуму "Амброзетті", повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський подякував за всі виділені пакети військово-технічної допомоги і наголосив на тому, що відповідне озброєння важливо передати Україні якомога швидше.

"Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали", – сказав Зеленський. Відео дня

Він поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою, нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України з боку РФ, а також розповів про актуальні оборонні потреби.

"Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення "Групи семи" щодо надання Україні майже 50 млрд доларів США за рахунок заморожених російських активів. Глава Української держави також відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року. Підготовка до заходу вже розпочалася", - йдеться у статті.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання відновлення та відбудови України, зокрема її енергетичної системи.

"Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Крім того, Володимир Зеленський розповів про наступні кроки нашої держави на шляху до євроінтеграції та відзначив підтримку з боку Італії", - зазначається у повідомленні.

Закордонні візити Володимир Зеленського

Напередодні президент України Володимир Зеленський приїхав у Німеччину на засідання "Рамштайну". Він, зокрема, наголосив, що Києву потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.

У Німеччині Зеленський взяв участь у засіданні групи та зустрівся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо президент України провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

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