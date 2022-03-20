Український президент зазначив, що якби Україну ще раніше прийняли в Альянс, то зараз РФ не напала б.

Якби Україна була прийнята в НАТО, Росія не вторглася б в країну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

"Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу. Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то прийміть нас негайно, тому що щодня гинуть люди", - підкреслив Зеленський.

"Але якщо ви не готові рятувати життя нашого народу, якщо ви просто хочете бачити нас між двома світами, в цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні - не ставте нас в цю ситуацію невизначеності", - звернувся до Альянсу президент.

Він зазначив, що особисто просив керівництво Альянсу прямо сказати, що НАТО нас прийме через рік-два-п'ять, або просто чітко сказати "ні". І відповідь була дуже чіткою: "Ви не станете членом НАТО, але офіційно двері залишаться відкритими".

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