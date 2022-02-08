Відпочивала родина народного обранця в Дубаї.

Родина скандального нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка провела зимові канікули у Дубаї, ОАЕ.

Як йдеться в розслідуванні Bihus.info, вони жили в готелі Address Beach Resort на березі Перської затоки.

Дивіться відео з 13:44 до 15:30

Журналісти з'ясували, що мінімальна ціна проживання за добу для двох дорослих та дитини в цьому закладі - 28 тис. грн.

"Приїхала родина нардепа в Емірати перед Новим роком... Фото з готелю родина Тищенка постила з 30 грудня по 19 січня. Схоже, що весь цей час депутатська родина була на відпочинку... За цінами готелю, пожити у ньому три тижні - це майже 600 тис. грн... Й цей відпочинок нардеп не вніс до декларації", - йдеться в сюжеті.

Розслідувачі припускають, що Тищенко може сказати, що за відпочинок платила дружина, тому й він не вносив його до декларації.

Читайте такожПереплутав свята: Тищенко осоромився привітанням з Різдвом

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільниця "Батьківщини" й нардеп Юлія Тимошенко майже місяць провела в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Вас також можуть зацікавити новини: