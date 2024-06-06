Голова ВР зазначає, що війна це "страшна математика".

Станом на зараз в парламенті не зареєстровано законодавчих ініціатив, які спрямовані на зниження віку з якого буде здійснюватися мобілізація.

Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу розмов партнерів щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

"Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило", - підкреслив він. Відео дня

Стефанчук наголосив, що дуже добре усвідомлює, що війна "це страшна математика". "Це математика часу, зброї, фінансів і, на жаль, це страшна математика людського ресурсу", - додав він.

Він нагадав, що ВР ухвалила законодавчі акти, щоб зробити справедливою мобілізацію і щоб людей перестали "хапати на вулиці".

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно парламент знизив призовний вік в Україні знизили до 25 років. До досягнення цього віку громадянина не можуть мобілізувати.

Військовозобов'язана людина з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання або перебування. Для громадян молодше 25 років військово-обліковим документом є приписне, а не військовий квиток.

Політики зазначають, що нерідко партнери під час розмов зазначають про необхідність зниження мобілізаційного віку, бо в Україні йде війна і потрібні люди для її захисту.

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