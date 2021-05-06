Також президент зауважив, що американська делегація прекрасно обізнана із ситуацією на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США зробили багато кроків, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно уздовж українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції у Києві, трансляція заходу велася Офісом президента у Facebook.

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«У нас це перша особиста зустріч. Я вражений, що США представлені на такому високому рівні, і я вперше зустрічаюсь з державним секретарем, із заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, з усією командою. Хочу сказати, що незважаючи на те, що це перша зустріч, є відчуття, що вона не перша, тому що команда прекрасно орієнтується, що у нас відбувається, прекрасно знає всі деталі, і це великі плюси, хоча в деяких питання, напевно, це і мінуси», - заявив він.

Водночас Зеленський зауважив, що американська делегація прекрасно обізнана із ситуацією на Донбасі.

«Я вдячний США, що вони підтримують нас, і сьогодні це звучало. Не тільки на словах, а й у справах підтримують наш суверенітет, територіальну цілісність. Було багато кроків зроблено для того, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно уздовж наших кордонів, могла відбутися з боку тимчасово окупованих Донбасу та Криму», - підкреслив він.

Стягування російських військ до кордонів України

У березні Російська Федерація під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Костянтин Гончаров