Президент України Володимир Зеленський заявив, що США зробили багато кроків, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно уздовж українських кордонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції у Києві, трансляція заходу велася Офісом президента у Facebook.
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«У нас це перша особиста зустріч. Я вражений, що США представлені на такому високому рівні, і я вперше зустрічаюсь з державним секретарем, із заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, з усією командою. Хочу сказати, що незважаючи на те, що це перша зустріч, є відчуття, що вона не перша, тому що команда прекрасно орієнтується, що у нас відбувається, прекрасно знає всі деталі, і це великі плюси, хоча в деяких питання, напевно, це і мінуси», - заявив він.
Водночас Зеленський зауважив, що американська делегація прекрасно обізнана із ситуацією на Донбасі.
«Я вдячний США, що вони підтримують нас, і сьогодні це звучало. Не тільки на словах, а й у справах підтримують наш суверенітет, територіальну цілісність. Було багато кроків зроблено для того, щоб зупинити ескалацію, яка відбувалася нещодавно уздовж наших кордонів, могла відбутися з боку тимчасово окупованих Донбасу та Криму», - підкреслив він.
Стягування російських військ до кордонів України
- У березні Російська Федерація під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
- США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.
- Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- 22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».
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