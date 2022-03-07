10 березня Кулеба очікує на зустріч в Анталії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим Туреччини.

"Наразі планується на 10-те число. Подивимося, якщо він прилетить в Анталію, то я теж полечу. Сядемо, поговоримо", – сказав Кулеба у своєму відеозверненні.

Під час телемарафону Кулеба поділився своїми очікуваннями від зустрічі з Лавровим.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч я проводжу зі співорганізатором злочину, агресії проти України. На цих переговорах ви можете зупинити або принаймні здійснити спробу зупинити цей злочин, тому давайте серйозно поговоримо". Якщо він налаштований на серйозну, розмову, то ми як дипломат з дипломатом серйозно поговоримо. Якщо він почне повторювати ту саму пропаганду абсурдну, яка останнім часом лунає, почує від мене сурову правду, на яку заслуговує", - сказав Кулеба.

Раніше сьогодні у Міністерстві закордонних справ України заявили, що можливість зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його очільника МЗС РФ Сергія Лаврова в Анталії опрацьовується.

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