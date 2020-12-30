Своє звільнення Кривонос пов'язав зі своїм законопроектом "Про територіальну оборону України".

Сергій Кривонос саркастично прокоментував указ президента Володимира Зеленського, яким він звільнив його з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідним дописом Кривонос поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні 29 грудня... На сайті Верховної Ради України є тільки один Проект Закону «Про територіальну оборону України» 4504, зареєстрований 16 грудня 2020 року, за мого співавторства. Але... На сайті Президента України з‘явився Указ про моє звільнення з посади заступника Секретаря РНБО», - навів паралелі вже екс-заступник секретаря РНБО.

«Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую Президенту України, за новорічний подарунок», - зазначив він.

Сергій Кривонос: що про нього відомо

Генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

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12 березня 2019 року президент України Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

29 грудня Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Автор: Денис Прядко