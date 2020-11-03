Соковиті млинці з грибною начинкою можна готувати з будь-якого приводу.

Домашні млинці з грибами – це неймовірно смачно! Тонкі еластичні млинці з соковитою начинкою загортаються у трубочки або акуратні конвертики.

Такі млинці з грибною начинкою можна приготувати з будь-якого приводу. А за смаком вони анітрохи не поступаються млинцям з м'ясом.

Млинці з грибами і куркою

Для тіста

Борошно - 150 г

Молоко - 250 г

Вода - 100 мл

Яйця - 2 шт.

Сіль - 1 ч.л.

Рослинна олія - 2 ст.л.

Для начинки

Сіль - за смаком

Курячі стегенця - 1 шт.

Твердий сир - 100

Для обсмажування

Вершкове масло - 50 г

Стегенце відварити у підсоленій воді до готовності протягом 35 хвилин. Вийняти і дати охолонути. Потім зняти з нього шкірку, відокремити м'ясо від кісток і нарізати його дрібно поперек волокон.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуСвіжі печериці помити й дрібно нарізати. Обсмажити на сковороді на невеликій кількості олії на сильному вогні, помішуючи, впродовж 3 хвилин.

Твердий сир натерти на великій тертці. Змішати в мисці куряче м'ясо, гриби і сир.

Приготування тіста. У миску просіяти борошно, всипати сіль, додати яйця, олію, молоко і гарячу воду. Все ретельно перемішати за допомогою міксера. Виходить однорідне рідке тісто. Його можна процідити через ситечко, щоб точно не залишилося грудочок.

Розігріти сковороду, влити трішки олії (її додавати слід тільки перед першим млинцем). Коли олія добре прогрілася, налити ополоником невелику кількість тіста на сковороду, рівномірно розподіляючи його по дну посуду. Смажити 20-30 секунд на середньому вогні.

Перевернути млинець на інший бік і знову смажити 20-30 секунд. Так посмажити всі тісто.

На один край млинця викласти начинку. Звернути млинець рулетом. Зробити так з усіма млинцями.

Перед подачею млинці потрібно обсмажити на маслі по 1 хвилині з кожного боку на середньому вогні до зарум'янювання, щоб розплавився сир.

Млинці з грибами і часником

Борошно - 1 ст.

Яйце - 1 шт.

Молоко - 1 ¼ ст.

Оливкова олія - 1 ст. л.

Гриби - 125 г

Часник - 2 зубчики

Сіль (морська)

Перець чорний мелений

Просіяти в миску борошно з дрібкою солі. Зробити в центрі поглиблення, вбити у нього яйце і влити трішки молока. Акуратно перемішати яйце з борошном, підливаючи потроху решту молока. Збити тісто міксером, щоб не залишилося грудок, і помістити його в холодильник на 30 хвилин.

Гриби нарізати скибочками. Часник дрібно нарізати.

Розігріти в сковороді трішки олії. Обсмажити гриби на середньому вогні близько 5 хвилин. Додати часник і готувати кілька хвилин, щоб гриби пустили сік. Посолити, поперчити.

Розігріти маленьку сковороду на помірно-великому вогні. Додати трохи оливкової олії, щоб тільки покрити дно. Влити в сковороду 2 столові ложки тіста і швидко повернути її так, щоб воно розтеклося тонким шаром.

Смажити 1 хвилину з одного боку, потім перевернути. Обсмажити з іншого боку. Так само приготувати решту млинців.

На одну четверту частину млинчиків викласти гриби з часником, скрутити млинці. Смачні млинці з грибами і часником можна подавати до столу.

Млинці з грибами і яйцем

Млинці - 10 шт.

Яйце куряче - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Печериці - 300 г

Рослинна олія - 1 ст.л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цибуля зелена - 2-3 пера

Печериці помити й обсушити паперовими серветками. З капелюшків грибів зняти плівку і нарізати їх дрібними кубиками.

Читайте такожАпетитна картопля в духовці: як приготувати ситну стравуЦибулю очистити та нарізати кубиком.

У сковороді розігріти олію, обсмажити на ній цибулю та гриби до готовності. Посолити, поперчити за смаком. Додати в сковороду дрібно нарізану зелену цибулю і протушкувати овочі ще пару хвилин.

Готові овочі зняти з вогню й охолодити.

Яйця курячі відварити у воді впродовж 9 хвилин і злити з них воду. Очистити яйця від шкаралупи та нарізати дрібними кубиками.

З’єднати обсмажені гриби з яйцями. Перемішати начинку, скуштувати на сіль, якщо потрібно, то досолити.

На один край млинця кладемо столову ложку начинки і скрутити їх конвертиком або трубочкою. Загорнути так решту млинців. Обсмажити їх на сухій сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку.

Подавати млинці, фаршировані грибами і яйцем, зі сметаною.

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Автор: УНІАН