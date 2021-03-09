Пишні вареники на парі або зварені у воді – в кожному разі буде дуже смачно!

Вареники з сиром – класика української кухні. Їх роблять як солодкими, так і несолодкими з солоного сиру. Тісто для вареників можна готувати на воді, молоці чи кефірі.

Готові вареники зазвичай зверху рясно поливають вершковим маслом і подають зі сметаною. Солодкі ж вареники можна доповнити варенням або ягодами.

Вареники з сиром

Борошно - 2,5 ст.

Кефір - 1 ст.

Яйце - 1 шт.

Сіль - дрібка

Цукор - 1 ч. л.

Сода - 1/3 ч. л.

Для начинки

Сир - 250 г

Жовток - 1 шт.

Цукор - 2 ст. л.

З’єднати в ємності кефір, яйце, цукор, сіль та соду. Гарненько розмішати до однорідності й дати соді подіяти, залишивши на 5 хвилин.

Читайте такожАпетитні млинці з сиром: як приготувати неймовірні налисники на МасницюДалі поступово додавати борошно. Його точна кількість залежить від сорту і клейковини. Добре вимісити тісто, щоб воно зовсім відставало від рук. Можна також тісто декілька разів кинути об стіл. Накрити тісто і дати йому полежати хвилин 15.

Приготування начинки. Сир протерти через сито від крупинок. Додати жовток та цукор, розмішати до однорідності.

З тіста зробити ковбаски, нарізати на шматочки. Кожен шматочок розплющити і злегка розкачати. Зліпити вареники, виклавши їх на посипану борошном поверхню.

Відварити вареники у підсоленій воді. Коли спливуть варити ще 3-4 хвилини. Готові вареники розкласти на блюді, щоб не злипалися. Подавати зі сметаною або ягодами.

Вареники з сиром на парі

Борошно - 400 г

Кефір - 250 г

Яєчні жовтки - 1 шт.

Сода харчова - 0,5 ч. л.

Сіль - за смаком

Для начинки

Сир - 250 г

Яєчні жовтки -1 шт.

Цукор - 3 ст. л.

Ваніль - за смаком

Змішати просіяне борошно, дрібку солі, жовток, кефір (кімнатної температури) та соду. Замісити однорідне, гладке, злегка липке тісто. Відставити його вбік, можна накрити чимось, щоб не завітрилося.

Приготування начинки. До сиру додати жовток, цукор і ванільний цукор. Якщо сир буде текти і погано тримати форму, можна додати 1 столову ложку без гірки манки. І залишити набрякнути на 10 хвилин.

Потім робочу поверхню і тісто добре присипати борошном. Розкачати ковбаскою і розділити на шматочки. Кожен добре обваляти в борошні й розкачати не надто тонко. Накласти чайною ложкою начинку і защипнути краї, формуючи вареники.

Варити вареники можна в каструлі на паровій бані або в мультиварці на пару.

Для приготування на паровій бані 1/4 каструлі заповнити водою й покласти на великий вогонь. Вода повинна кипіти.

Поверхню, на якій будуть варитися вареники, добре змастити олією. Так слід робити після кожної партії вареників. Викласти вареники в один шар, щоб вони не торкалися один одного. Накрити кришкою і варити приблизно 5 хвилин.

Якщо готувати в мультиварці, чашу для приготування на пару треба змастити олією. Викласти вареники на відстані один від одного. Виставити режим "Пароварка" на 15 хвилин у мультиварці-пароварці потужністю 900 Вт.

Готові вареники перекласти в ємність з великою кількістю вершкового масла (після кожної партії добре перемішувати). Подавати їх найкраще зі сметаною.

Вареники з солоним сиром

Борошно - 350 г

Вода - 140 мл

Яйце - 1 шт.

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Сир - 400 г

Зелень будь-яка

Сіль, перець - за смаком

Воду змішати з яйцем та сіллю. Злегка збити все виделкою до об'єднання.

Читайте такожПухкі та ніжні вареники з картоплею: як приготувати неймовірну смакотуЧастинами додавати борошно (його може знадобитися більше або менше). Вимісити тісто на столі, поки воно не перестане прилипати до рук, але залишиться м'яким. Накрити його рушником і залишити на кілька хвилин.

Дрібно нарізати зелень. З'єднати її з сиром, посолити та поперчити, добре перемішати до однорідності.

Тісто розділити на дві частини. Одну залишити під рушником, а з другої сформувати ковбаску й нарізати на однакові шматочки.

Кожен шматочок сплюснути, а потім розкачати на корж. На серединку викласти начинку і заліпити вареник. Вареники опустити у киплячу підсолену воду, варити три-чотири хвилини після спливання. Подавати їх зі сметаною.

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Автор: УНІАН