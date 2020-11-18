Такий тортик має сподобатися дітлахам, адже він має цікаве оздоблення.

"Кучерявий пінчер" – ніжний, ошатний та апетитний тортик.

Цей смаколик має дивовижне оформлення. Він обов’язково буде до смаку всім домочадцям, особливо мають зрадіти дітки. Також він стане чудовою окрасою святкового столу.

Торт "Кучерявий пінчер" з вишнею

Для тіста

Пшеничне борошно - 210 г

Яйця - 2 шт.

Сметана - 220 г

Згущене молоко - 150 г

Какао-порошок - 1 ст. л з гіркою

Цукор - 160 г

Ванільний цукор - 10 г

Розпушувач - 2 ч. л.

Сіль - 0,25 г

Для крему

Сметана - 900 г

Цукор - 170 г

Ванільний цукор - 10 г

Для начинки

Персики консервовані - 220 г (якщо свіжі - 2 шт.)

Вишня консервована - 230 г (якщо свіжа, то менше)

Волоські горіхи - 60 г

Для глазурі

Темний шоколад - 60 г

Вершкове масло - 30 г

Для просочення

Цукровий сироп - 50 мл

Насамперед слід заздалегідь дістати сметану і яйця з холодильника.

Приготування тіста. Розбити яйця, додати простий і ванільний цукор, добре розмішати вінчиком до однорідності.

Читайте такожВишуканий торт Естерхазі: як приготувати легендарний десертДодати згущене молоко та сметану, при цьому перемішуючи.

У борошно додати сіль і розпушувач. Просіюючи, частинами ввести у тісто. Розмішати до однорідності. Готове тісто за консистенцією має бути трохи густішим, ніж на оладки.

Розділити тісто на дві рівні частини, в одну просіяти і ввести какао.

Деко застелити пергаментом, можна змастити вершковим маслом. Починаючи від центру, вилити дві різноколірні частини тіста. Деко трохи похилити в різні боки, щоб тісто рівномірно розподілилося.

Випікати у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180°С близько 20-25 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою, вийшла суха – готовий. Готовий корж прямо на папері зняти з дека на решітку, накрити тонким рушником і дати охолонути.

Приготування крему. Додати у сметану простий і ванільний цукор, добре перемішати до однорідності. Трохи дати постояти на столі, щоб цукор розчинився, потім накрити і прибрати в холодильник.

Приготування начинки. Горіхи подрібнити не дуже дрібно. Консервовані фрукти відкинути на друшляк, щоб стік сироп. Нарізати персик на 6 частин. З вишні видалити кісточки і залишити цілою. Якщо фрукти свіжі, то їх підготувати аналогічно.

З коржа вирізати коло діаметром 20-24 см – це буде основа торта. Решта бісквіту поламати на довільні шматочки різного розміру. Основу торта добре просочити сиропом (можна використати сироп від консервованих персиків).

Далі змастити основу сметанним кремом. Зверху посипати горіхи і, чергуючи, розподілити фрукти. Другим шаром викласти вмочені в крем більші шматочки бісквіта. Темний бісквіт чергувати зі світлим.

Аналогічно викласти такі шари, звужуючи верх гіркою. Зверху торт змастити кремом, накрити і прибрати в холодильник на мінімум 2 години, а краще на ніч.

Приготування шоколадної глазурі. На паровій бані розтопити поламаний шоколад і масло, перемішати до однорідності.

Коли глазур трішки охолоне, покрити нею торт. Перед тим торт дістати з холодильника хоча б за 15 хвилин, щоб він трохи зігрівся. Наносити її смужками, щоб утворився довільний візерунок. Подавати торт можна відразу, щойно глазур схопиться.

Торт "Кучерявий пінчер"

Для тіста

Борошно пшеничне - 1,5 ст.

Яйце куряче - 2 шт.

Цукор - 1 ст. л.

Сметана - 200 г

Молоко згущене - 1 банка

Сода (погашена оцтом) - 2 ч. л.

Какао-порошок - 1-2 ст. л.

Для крему

Цукор - 1 ст.

Сметана - 800 г

Для глазурі

Цукор - 5 ст. л.

Какао-порошок - 5 ст. л.

Молоко - 4 ст. л.

Масло вершкове - 70 г

Для начинки

Курага - 250 г

Чорнослив (без кісточок) - 250 г

Горіхи волоські - 1 ст.

Приготування тіста. Змішати яйця, цукор, сметану, згущене молоко, соду (погасити оцтом або лимонним соком) та борошно. Всe збити міксером.



Приготування крему. Збити цукор зі сметаною. Повинні вийти збиті вершки. Якщо сметана не збивається, можна додати 1-2 яєчні білки.

Приготування глазурі. Розтерти цукор, какао, молоко й вершкове масло. Довести до кипіння.

Приготування начинки. Курагу та чорнослив порізати тоненькими довгими смужками, волоські горіхи поламати (порізати) на шматочки середньої величини. Можна подрібнити компоненти блендером. Усe добре перемішати.

Тісто розділити на дві частини в пропорції: 1/4 та 3/4.

З 1/4 частини тіста випекти тоненький круглий білий корж (форма для випічки повинна бути досить велика). Це буде основа торта.

В решту тіста (3/4 частини) додати какао і випекти темний корж. Його форма не має значення, адже цей корж буде ламатися.

Білий корж покласти на блюдо, змастити кремом і щедро посипати начинкою. Половину темного коржа поламати на шматки (розмір довільний, приблизно з куряче яйце), кожен шматок умочувати у вершки і викласти нещільно на нижній корж. Зверху також щедро посипати сухофруктами та горіхами.

Поламати на шматочки і другу частину темного коржа. Теж посипати її начинкою.

У підсумку виходить торт у вигляді гірки. Зверху залити його глазур'ю, але не весь – торт повинен вийти у чорно-білих смугах.

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Автор: УНІАН