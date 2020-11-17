Свіжоспечене печиво у формочках – смачний десерт, приготовлений у домашніх умовах нашвидкуруч.
Готується воно доволі просто, обов’язковою умовою є наявність спеціальних формочок: сердечок, зірочок, трикутничків, метеликів або інших.
Такі ласощі можна промазати згущеним молоком, додати джем або посипати цукровою пудрою – загалом декорувати здобу за власним бажанням.
Фігурне пісочне печиво
- Пшеничне борошно - 420 г
- Вершкове масло - 150 г
- Цукор - 150 г
- Курячі яйця - 1 шт.
- Сода харчова - 2 г
Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Розтерти його з цукром до повного розчинення останнього.
Читайте такожНайсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремомВбити куряче яйце, перемішати (можна використовувати міксер).
Борошно просіяти й змішати з дрібкою соди. У суміш всипати частинами борошно і замісити круте тісто. Довго тісто не вимішувати, інакше печиво буде твердим.
Тісто обернути політеленом і прибрати на годину в холодильник.
Потім розкачати його в пласт товщиною близько сантиметра та формочками вирізати печиво.
Викласти його на змащене маслом деко. Випікаємо у розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин. Орієнтуватися слід на власну духовку. Дістати печиво, коли воно зарум'яниться.
Пісочне печиво з джемом
- Борошно - 300 г
- Цукрова пудра - 100 г
- Масло вершкове - 200 г
- Жовток яєчний - 1 шт.
- Ванілін - дрібка
- Джем, густе варення або мармелад - 80 г
Вершкове масло потрібно заздалегідь дістати з холодильника.
Просіяти в миску борошно, цукрову пудру та ванілін. Додати жовток і вершкове масло, порізане на шматочки.
Замісити м'яке тісто, яке не липнутиме до рук. Загорнути його в харчову плівку й покласти у холодильник на 30 хвилин.
Розігріти духовку до 180°С. Розкачати тісто на пергаменті в пласт товщиною 3 мм, вирізати формочками печиво. У половині заготовок зробити отвір по центру (можна вирубкою для мастики або кришкою від пластикової пляшки).
Випікати у розігрітій духовці протягом 8 хвилин. Готовому печиву дати охолонути.
Намастити на ціле печиво чайну ложку джему, зверху покласти таку ж фігурку з отвором. Сильно притискати не потрібно, адже печиво крихке. Скласти в бляшанку і дати відлежатися. Пісочне печиво набагато смачніше на наступний день.
Медове печиво з горіхами
- Борошно - 400 г
- Масло вершкове - 100 г
- Цукор - 100 г
- Мед - 2 ст. л.
- Яйця - 2 шт.
- Розпушувач тіста - 2 ч. л.
- Горіхи волоські - 80 г
Розм'якшене масло з'єднати з цукром, змішати в однорідну масу. Додати мед та перемішати.
Читайте такожІдеальний білий бісквіт: як приготувати пишну випічкуВбити яйця і добре перемішати. Суміш повинна вийти гладкою, однорідною, кремоподібною.
Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем. Замісити однорідне, м'яке, еластичне тісто.
Сформувати з нього печиво за допомогою формочок. Один бік печива занурити у подрібнені волоські горіхи.
Застелити деко пергаментом. Викласти печиво горіхами вгору. Відправити деко у духовку попередньо нагріту до 180°С і випікати медове печиво 20 хвилин. Готову випічку перекласти на решітку й остудити.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Вишуканий торт Естерхазі: як приготувати легендарний десерт
- Ароматний пиріг з варенням: як приготувати неймовірну випічку
- Ніжно-ароматні сирні кекси: як приготувати смачну випічку
- Соковитий пиріг з грибами: як приготувати ароматну випічку
- Пиріг, тарт та лінива ватрушка: рецепти неймовірної випічки на сметані
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram