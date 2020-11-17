Таке печиво зазвичай виходить дуже легким, ніжним та крихким.

Свіжоспечене печиво у формочках – смачний десерт, приготовлений у домашніх умовах нашвидкуруч.

Готується воно доволі просто, обов’язковою умовою є наявність спеціальних формочок: сердечок, зірочок, трикутничків, метеликів або інших.

Такі ласощі можна промазати згущеним молоком, додати джем або посипати цукровою пудрою – загалом декорувати здобу за власним бажанням.

Фігурне пісочне печиво

Пшеничне борошно - 420 г

Вершкове масло - 150 г

Цукор - 150 г

Курячі яйця - 1 шт.

Сода харчова - 2 г

Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Розтерти його з цукром до повного розчинення останнього.

Читайте такожНайсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремомВбити куряче яйце, перемішати (можна використовувати міксер).

Борошно просіяти й змішати з дрібкою соди. У суміш всипати частинами борошно і замісити круте тісто. Довго тісто не вимішувати, інакше печиво буде твердим.

Тісто обернути політеленом і прибрати на годину в холодильник.

Потім розкачати його в пласт товщиною близько сантиметра та формочками вирізати печиво.

Викласти його на змащене маслом деко. Випікаємо у розігрітій до 180°С духовці близько 25 хвилин. Орієнтуватися слід на власну духовку. Дістати печиво, коли воно зарум'яниться.

Пісочне печиво з джемом

Борошно - 300 г

Цукрова пудра - 100 г

Масло вершкове - 200 г

Жовток яєчний - 1 шт.

Ванілін - дрібка

Джем, густе варення або мармелад - 80 г

Вершкове масло потрібно заздалегідь дістати з холодильника.

Просіяти в миску борошно, цукрову пудру та ванілін. Додати жовток і вершкове масло, порізане на шматочки.

Замісити м'яке тісто, яке не липнутиме до рук. Загорнути його в харчову плівку й покласти у холодильник на 30 хвилин.

Розігріти духовку до 180°С. Розкачати тісто на пергаменті в пласт товщиною 3 мм, вирізати формочками печиво. У половині заготовок зробити отвір по центру (можна вирубкою для мастики або кришкою від пластикової пляшки).

Випікати у розігрітій духовці протягом 8 хвилин. Готовому печиву дати охолонути.

Намастити на ціле печиво чайну ложку джему, зверху покласти таку ж фігурку з отвором. Сильно притискати не потрібно, адже печиво крихке. Скласти в бляшанку і дати відлежатися. Пісочне печиво набагато смачніше на наступний день.

Медове печиво з горіхами

Борошно - 400 г

Масло вершкове - 100 г

Цукор - 100 г

Мед - 2 ст. л.

Яйця - 2 шт.

Розпушувач тіста - 2 ч. л.

Горіхи волоські - 80 г

Розм'якшене масло з'єднати з цукром, змішати в однорідну масу. Додати мед та перемішати.

Читайте такожІдеальний білий бісквіт: як приготувати пишну випічкуВбити яйця і добре перемішати. Суміш повинна вийти гладкою, однорідною, кремоподібною.

Поступово всипати борошно, змішане з розпушувачем. Замісити однорідне, м'яке, еластичне тісто.

Сформувати з нього печиво за допомогою формочок. Один бік печива занурити у подрібнені волоські горіхи.

Застелити деко пергаментом. Викласти печиво горіхами вгору. Відправити деко у духовку попередньо нагріту до 180°С і випікати медове печиво 20 хвилин. Готову випічку перекласти на решітку й остудити.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН