Гарячі напої з алкоголем вдома / фото pixabay

Неможливо уявити святкування Нового Року та Різдва без алкогольних напоїв. Найбільш звичними напоями на Новий рік є вино і шампанське. Однак зробити святковий стіл більш смачним і різноманітним можна, приготувавши домашні гарячі алкогольні напої. Додавання фруктів або шоколаду добре бадьорить, а висока температура добре зігріває в холодну пору року. 

Домашній Гарячий апероль

На одну порцію:

  • Вода - 150 мл.
  • Кориця-1 паличка.
  • Бадьян - 1 Зірочка.
  • Запашний перець горошком - 2 шт.
  • Апельсинова цедра.
  • Віскі-50 мл.
  • Апероль-25 мл.
  • Мед-2 ч. л.
  • Лимонний сік за смаком.

Довести до кипіння воду, додати в неї корицю, бадьян, 2 горошини перцю і шматочок апельсинової цедри розміром з монету. Зменшити вогонь, щоб кипіння припинилося. Залишити напій на 3 хвилини і процідити. Змішати в товстостінному склянці віскі, апероль, мед, влити гарячу воду з прянощами. Розмішувати напій до розчинення меду, додати за смаком лимонний сік. Розмішати ще раз, залишити напій настоятися 3 хвилини. Вживати гарячим.

Гарячий пунш з бренді, лимоном, апельсином і яблуком

Домашній пунш рецепт / фото pixabay

На 10 порцій:

  • Яблучний сік - 2 л.
  • Бренді - 1 стакан.
  • Лимонний сік - 1 стакан.
  • Апельсини - 5 шт.
  • Кориця в паличках - 12 шт.
  • Гвоздика.

Змішати бренді з яблучним соком і довести до кипіння, додати до них гвоздику і корицю (або будь-які інші спеції). Кип'ятити 3 хвилини. Влити в каструлю лимонний сік і перемішати. Апельсини розібрати на часточки і розкласти в склянки. Розлити в склянки з апельсинами гарячий напій і відразу вживати.

Ірландська кава

На 4 порції.

  • Ірландський віскі - 120 мл.
  • Коричневий цукор - 8 ч. л.
  • Свіжозаварена міцна кава - 500 мл.
  • Збиті вершки - 150 мл.
  • Какао-порошок для прикраси.

Вимити келихи для подачі, в кожен налити 4 ложки віскі і 1 чайну ложку цукру. Підпалити цукор в келиху. Загасити вогонь і розлити по келихах залишився віскі, цукор і каву. Зверху викласти збиті вершки і посипати порошком.

Гарячий грог з апельсином

Грог рецепт з ромом / фото pixabay
  • Чорний чай - 2 пакетики.
  • Коричневий ром - 50 мл.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Цукор - 4 ст. л.
  • Кориця - 4 палички.
  • Аніс - 4 зірочки.
  • Гвоздика - 4 бутона.

Пакетики чаю або чайне листя залити 700 мл окропу. Витягнути чайні пакети і додати ром. Апельсин нарізати кружечками і розкласти по 4 келихах. Додайте в кожен келих цукор, паличку кориці, зірочку анісу, бутон гвоздики. Залити грогом і відразу подавати.

Гарячий ром з шоколадом

  • Ром - 25 мл.
  • Гаряче какао - 125 мл.
  • Тертий шоколад - 20 г.
  • Збиті вершки для прикраси.

У склянці змішати ром і какао. Зверху викласти вершки і посипати тертим шоколадом.

Гарячий сидр з прянощами

Домашній сидр рецепт / фото pixabay
  • Яблучний сидр - 1 л.
  • Апельсиновий сік - 200 мл.
  • Гвоздика - 2 шт.
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Апельсин - 1 часточка.

Яблучний сидр поставити на вогонь, довести до кипіння. Додати гвоздику, лавровий лист, апельсиновий сік. Кип'ятити 10 хвилин. Додати в напій ложку меду, процідити через сито і вилити в келих з часточкою апельсина. 

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Автор: Катерина Пулатова