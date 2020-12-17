Неможливо уявити святкування Нового Року та Різдва без алкогольних напоїв. Найбільш звичними напоями на Новий рік є вино і шампанське. Однак зробити святковий стіл більш смачним і різноманітним можна, приготувавши домашні гарячі алкогольні напої. Додавання фруктів або шоколаду добре бадьорить, а висока температура добре зігріває в холодну пору року.
Домашній Гарячий апероль
На одну порцію:
- Вода - 150 мл.
- Кориця-1 паличка.
- Бадьян - 1 Зірочка.
- Запашний перець горошком - 2 шт.
- Апельсинова цедра.
- Віскі-50 мл.
- Апероль-25 мл.
- Мед-2 ч. л.
- Лимонний сік за смаком.
Довести до кипіння воду, додати в неї корицю, бадьян, 2 горошини перцю і шматочок апельсинової цедри розміром з монету. Зменшити вогонь, щоб кипіння припинилося. Залишити напій на 3 хвилини і процідити. Змішати в товстостінному склянці віскі, апероль, мед, влити гарячу воду з прянощами. Розмішувати напій до розчинення меду, додати за смаком лимонний сік. Розмішати ще раз, залишити напій настоятися 3 хвилини. Вживати гарячим.
Гарячий пунш з бренді, лимоном, апельсином і яблуком
На 10 порцій:
- Яблучний сік - 2 л.
- Бренді - 1 стакан.
- Лимонний сік - 1 стакан.
- Апельсини - 5 шт.
- Кориця в паличках - 12 шт.
- Гвоздика.
Змішати бренді з яблучним соком і довести до кипіння, додати до них гвоздику і корицю (або будь-які інші спеції). Кип'ятити 3 хвилини. Влити в каструлю лимонний сік і перемішати. Апельсини розібрати на часточки і розкласти в склянки. Розлити в склянки з апельсинами гарячий напій і відразу вживати.
Ірландська кава
На 4 порції.
- Ірландський віскі - 120 мл.
- Коричневий цукор - 8 ч. л.
- Свіжозаварена міцна кава - 500 мл.
- Збиті вершки - 150 мл.
- Какао-порошок для прикраси.
Вимити келихи для подачі, в кожен налити 4 ложки віскі і 1 чайну ложку цукру. Підпалити цукор в келиху. Загасити вогонь і розлити по келихах залишився віскі, цукор і каву. Зверху викласти збиті вершки і посипати порошком.
Гарячий грог з апельсином
- Чорний чай - 2 пакетики.
- Коричневий ром - 50 мл.
- Апельсин - 1 шт.
- Цукор - 4 ст. л.
- Кориця - 4 палички.
- Аніс - 4 зірочки.
- Гвоздика - 4 бутона.
Пакетики чаю або чайне листя залити 700 мл окропу. Витягнути чайні пакети і додати ром. Апельсин нарізати кружечками і розкласти по 4 келихах. Додайте в кожен келих цукор, паличку кориці, зірочку анісу, бутон гвоздики. Залити грогом і відразу подавати.
Гарячий ром з шоколадом
- Ром - 25 мл.
- Гаряче какао - 125 мл.
- Тертий шоколад - 20 г.
- Збиті вершки для прикраси.
У склянці змішати ром і какао. Зверху викласти вершки і посипати тертим шоколадом.
Гарячий сидр з прянощами
- Яблучний сидр - 1 л.
- Апельсиновий сік - 200 мл.
- Гвоздика - 2 шт.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Мед - 1 ст. л.
- Апельсин - 1 часточка.
Яблучний сидр поставити на вогонь, довести до кипіння. Додати гвоздику, лавровий лист, апельсиновий сік. Кип'ятити 10 хвилин. Додати в напій ложку меду, процідити через сито і вилити в келих з часточкою апельсина.
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