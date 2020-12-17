Неможливо уявити святкування Нового Року та Різдва без алкогольних напоїв. Найбільш звичними напоями на Новий рік є вино і шампанське. Однак зробити святковий стіл більш смачним і різноманітним можна, приготувавши домашні гарячі алкогольні напої. Додавання фруктів або шоколаду добре бадьорить, а висока температура добре зігріває в холодну пору року.

Домашній Гарячий апероль

На одну порцію:

Вода - 150 мл.

Кориця-1 паличка.

Бадьян - 1 Зірочка.

Запашний перець горошком - 2 шт.

Апельсинова цедра.

Віскі-50 мл.

Апероль-25 мл.

Мед-2 ч. л.

Лимонний сік за смаком.

Довести до кипіння воду, додати в неї корицю, бадьян, 2 горошини перцю і шматочок апельсинової цедри розміром з монету. Зменшити вогонь, щоб кипіння припинилося. Залишити напій на 3 хвилини і процідити. Змішати в товстостінному склянці віскі, апероль, мед, влити гарячу воду з прянощами. Розмішувати напій до розчинення меду, додати за смаком лимонний сік. Розмішати ще раз, залишити напій настоятися 3 хвилини. Вживати гарячим.

Гарячий пунш з бренді, лимоном, апельсином і яблуком

На 10 порцій:

Яблучний сік - 2 л.

Бренді - 1 стакан.

Лимонний сік - 1 стакан.

Апельсини - 5 шт.

Кориця в паличках - 12 шт.

Гвоздика.

Змішати бренді з яблучним соком і довести до кипіння, додати до них гвоздику і корицю (або будь-які інші спеції). Кип'ятити 3 хвилини. Влити в каструлю лимонний сік і перемішати. Апельсини розібрати на часточки і розкласти в склянки. Розлити в склянки з апельсинами гарячий напій і відразу вживати.

Ірландська кава

На 4 порції.

Ірландський віскі - 120 мл.

Коричневий цукор - 8 ч. л.

Свіжозаварена міцна кава - 500 мл.

Збиті вершки - 150 мл.

Какао-порошок для прикраси.

Вимити келихи для подачі, в кожен налити 4 ложки віскі і 1 чайну ложку цукру. Підпалити цукор в келиху. Загасити вогонь і розлити по келихах залишився віскі, цукор і каву. Зверху викласти збиті вершки і посипати порошком.

Гарячий грог з апельсином

Чорний чай - 2 пакетики.

Коричневий ром - 50 мл.

Апельсин - 1 шт.

Цукор - 4 ст. л.

Кориця - 4 палички.

Аніс - 4 зірочки.

Гвоздика - 4 бутона.

Пакетики чаю або чайне листя залити 700 мл окропу. Витягнути чайні пакети і додати ром. Апельсин нарізати кружечками і розкласти по 4 келихах. Додайте в кожен келих цукор, паличку кориці, зірочку анісу, бутон гвоздики. Залити грогом і відразу подавати.

Гарячий ром з шоколадом

Ром - 25 мл.

Гаряче какао - 125 мл.

Тертий шоколад - 20 г.

Збиті вершки для прикраси.

У склянці змішати ром і какао. Зверху викласти вершки і посипати тертим шоколадом.

Гарячий сидр з прянощами

Яблучний сидр - 1 л.

Апельсиновий сік - 200 мл.

Гвоздика - 2 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Мед - 1 ст. л.

Апельсин - 1 часточка.

Яблучний сидр поставити на вогонь, довести до кипіння. Додати гвоздику, лавровий лист, апельсиновий сік. Кип'ятити 10 хвилин. Додати в напій ложку меду, процідити через сито і вилити в келих з часточкою апельсина.

Читайте також інші рецепти: