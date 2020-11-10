Апетитний суп можна приготувати з будь-яких свіжих грибів.

Ароматний і наваристий суп з лісовими грибами добре насичує і легко засвоюється організмом. Гриби віддають бульйону свій особливий смак і приємний лісовий аромат, а інші інгредієнти роблять страву ситною і смачною. Грибний суп популярний в багатьох варіаціях: суп з куркою і грибами, грибний суп-пюре і смачний грибний суп з крупою або локшиною.

Суп з грибами і вермішеллю

Вода - 1.4 ст.

Картопля - 3 шт.

Гриби - 300 г.

Вермішель - 35 г.

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Рослинна олія.

Сіль, перець.

Лавровий лист - 2 шт.

Моркву натерти на крупній тертці, цибулю дрібно нарізати. Гриби нарізати пластинками і викласти на паперові серветки, щоб волога повністю вбралася (інакше вони розваряться). На великій сковороді обсмажити цибулю і моркву 5-7 хвилин. Додати гриби, смажити до золотистого кольору.

Картоплю нарізати кубиками, покласти в каструлю і залити водою, варити до напівготовності. Додати в каструлю зажарку і гриби, варити 5 хвилин після закипання. Всипати вермішель, перемішати, посолити і поперчити, додати лавровий лист. Варити 3 хвилини на слабкому вогні постійно помішуючи. Готовий суп прикрасити дрібно нарізаною зеленню.

Суп з грибами і куркою

Куряче філе - 500 г.

Гриби - 250 г.

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Фільтрована вода - 2,5 л

Рафінована олія - 4 ст. л.

Морква - 1 шт.

Картопля середнього розміру - 5-6 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Сіль, спеції, зелень за смаком.

Куряче філе промити, покласти в каструлю і залити водою, зварити бульйон. Після закипання зняти пінку. Моркву натерти на тертці. Картоплю почистити, нарізати кубиком.

Гриби нарізати кубиками, обсмажити на сковороді до золотистого кольору. Окремо посмажити дрібно нарізану цибулю, додати до неї моркву. Смажити до м'якості овочів.

Куряче філе вийняти з бульйону через 25 хвилин і покласти в каструлю картоплю. Варити 7 хвилин, додати моркву з цибулею, потім покласти гриби. Куряче м'ясо нарізати шматочками, покласти в суп. Додати лавровий перець, сіль, перець, зелень. Варити ще 5 хвилин і зняти з вогню. Подавати суп гарячим.

Грибний крем-суп з вершками

Гриби - 250 г.

Вершки - 3 ст. ложки.

Картопля - 2-3 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 3 зубчики.

Паприка - 0,5 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Цибуля зелена для прикраси.

Цибулю і часник дрібно нарізати і разом обсмажити на маленькому вогні до м'якості. Гриби дрібно нарізати, додати до цибулі, смажити до золотистого кольору. Картоплю очистити і дрібно нарізати, трохи обсмажити в сковороді з цибулею і грибами. Додати паприку, сіль і вершки.

Перекласти продукти в каструлю і залити водою або бульйоном. Варити суп 20 хвилин після закипання. Готовий суп розлити на порції і перебити блендером, прикрасити зеленою цибулею, шматочками грибів або сухариками.

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Автор: Катерина Пулатова