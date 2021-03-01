Засолення сьомги - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Засолена в домашніх умовах сьомга – це завжди дуже смачно. Засолити можна як ціле філе риби, так і нарізані шматочки. Оскільки сьомга доволі жирна, її складно пересолити – ця риба завжди виходить смачною й слабосоленою.

Засолка сьомги

  • Сьомга - 1 кг
  • Сіль - 2 ст. л.
  • Цукор (або мед) - 1 ст. л.

Якщо риба заморожена, то її краще розморожувати в холодильнику.

Читайте такожАпетитні курячі відбивні з сиром: як приготувати дуже смачне м’ясоПотім промити рибу і розділити вздовж по хребту на дві рівні частини. Видалити кістки та хребет – у результаті отримуємо філе сьомги.

Цукор (або мед) добре перемішати з сіллю, обваляти рибу з одного боку. Далі на чисту тканину пересипати решту соляної суміші та покласти на неї рибу солоним боком угору.

Туго сповити рибу в тканині, покласти в мисочку і відправити у холодильник на декілька днів. Риба буде готова як мінімум через 2 дня, але чим довше вона солитиметься в холодильнику, тим смачнішою буде. Щодня двічі на день треба перевертати рибу.

Крім солі та цукру, за бажанням можна додати коріандр, базилік і чорний перець.

Засолена сьомга для бутербродів

  • Сьомга свіжа або заморожена
  • Сіль великого або середнього помелу
  • Перець духмяний горошком
  • Перець білий свіжомелений
  • Лавровий лист - 3-4 шт.

Розморожену або свіжу сьомгу очистити від луски, нутрощів та промити. Якщо риба з головою, то її краще відрізати.

Розрізати рибу вздовж хребта на дві частини. З допомогою гострого тонкого ножа дістати хребет та кістки – вийде два шматки рибного філе на шкірці.

Як засолити сьомгу в домашніх умовах / фото ua.depositphotos.com

На розстелену на столі харчову плівку насипати шар солі. Викласти на неї лавровий лист та перець. Викласти зверху філе сьомги шкіркою вниз, рясно посипати його сіллю.

Загорнути рибу в плівці, щоб один шматок лежав на іншому. Перекласти її в миску й відправити на нижню полицю холодильника на добу.

Як мине вказаний час, дістати сьомгу, прибрати лавровий лист та перець. Промити рибу від зайвої солі. Потім сьомгу нарізати шматочками й можна використовувати для бутербродів.

Солона сьомга в олії

  • Сьомга - 300 г
  • Олія (без запаху, можна оливкову) - 100 мл
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Рибу промити у воді, зрізати з неї шкірку з лускою та ще раз промити. Нарізати тонкими скибочками (так зменшується час приготування) або можна засолити цілою.

Викласти 3-4 скибочки в скляну ємність. Всипати зверху частину солі та перцю. За бажанням можна додати цукор. Таким чином повністю заповнити контейнер, чергуючи шари сьомги і спецій.

Залити в ємність олію, щоб вона повністю покрила рибу. Закрутити банку кришкою й помістити на холод приблизно на 2-3 дня. При цьому щодня слід струшувати вміст ємності для рівномірного просолювання.

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Автор: УНІАН