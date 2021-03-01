Така закуска з сьомги прикрасить собою будь-який стіл – святковий або будній.

Засолена в домашніх умовах сьомга – це завжди дуже смачно. Засолити можна як ціле філе риби, так і нарізані шматочки. Оскільки сьомга доволі жирна, її складно пересолити – ця риба завжди виходить смачною й слабосоленою.

Засолка сьомги

Сьомга - 1 кг

Сіль - 2 ст. л.

Цукор (або мед) - 1 ст. л.

Якщо риба заморожена, то її краще розморожувати в холодильнику.

Читайте такожАпетитні курячі відбивні з сиром: як приготувати дуже смачне м’ясоПотім промити рибу і розділити вздовж по хребту на дві рівні частини. Видалити кістки та хребет – у результаті отримуємо філе сьомги.

Цукор (або мед) добре перемішати з сіллю, обваляти рибу з одного боку. Далі на чисту тканину пересипати решту соляної суміші та покласти на неї рибу солоним боком угору.

Туго сповити рибу в тканині, покласти в мисочку і відправити у холодильник на декілька днів. Риба буде готова як мінімум через 2 дня, але чим довше вона солитиметься в холодильнику, тим смачнішою буде. Щодня двічі на день треба перевертати рибу.

Крім солі та цукру, за бажанням можна додати коріандр, базилік і чорний перець.

Засолена сьомга для бутербродів

Сьомга свіжа або заморожена

Сіль великого або середнього помелу

Перець духмяний горошком

Перець білий свіжомелений

Лавровий лист - 3-4 шт.

Розморожену або свіжу сьомгу очистити від луски, нутрощів та промити. Якщо риба з головою, то її краще відрізати.

Розрізати рибу вздовж хребта на дві частини. З допомогою гострого тонкого ножа дістати хребет та кістки – вийде два шматки рибного філе на шкірці.

На розстелену на столі харчову плівку насипати шар солі. Викласти на неї лавровий лист та перець. Викласти зверху філе сьомги шкіркою вниз, рясно посипати його сіллю.

Загорнути рибу в плівці, щоб один шматок лежав на іншому. Перекласти її в миску й відправити на нижню полицю холодильника на добу.

Як мине вказаний час, дістати сьомгу, прибрати лавровий лист та перець. Промити рибу від зайвої солі. Потім сьомгу нарізати шматочками й можна використовувати для бутербродів.

Солона сьомга в олії

Сьомга - 300 г

Олія (без запаху, можна оливкову) - 100 мл

Сіль - 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Рибу промити у воді, зрізати з неї шкірку з лускою та ще раз промити. Нарізати тонкими скибочками (так зменшується час приготування) або можна засолити цілою.

Викласти 3-4 скибочки в скляну ємність. Всипати зверху частину солі та перцю. За бажанням можна додати цукор. Таким чином повністю заповнити контейнер, чергуючи шари сьомги і спецій.

Залити в ємність олію, щоб вона повністю покрила рибу. Закрутити банку кришкою й помістити на холод приблизно на 2-3 дня. При цьому щодня слід струшувати вміст ємності для рівномірного просолювання.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН