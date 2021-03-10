Бешамель - один з головних соусів європейської кухні.

Бешамель - це класичний французький соус, який використовується у великій кількості європейських страв. Він готується на основі ру - густого соусу з борошна і вершкового масла. Бешамель використовується в лазаньї, пасті, гратенах, запіканках, пирогах. На відміну від майонезу, він добре зберігає свій смак при запіканні, тому з ним часто готують в духовці рибу, м'ясо або овочі. Для різноманітності в залежності від страви в соус можуть додати сир, гриби, м'ясний або рибний бульйон, вершки.

Класичний рецепт бешамеля

Молоко - 500 г.

Борошно - 30 г.

Вершкове масло - 30 г.

Мускатний горіх - 0.5 ч. л.

Сіль за смаком.

У сотейнику на середньому вогні розтопити вершкове масло. Додати борошно і обсмажувати дві хвилини, постійно помішуючи соус. Тонкою цівкою влити холодне молоко і постійно помішувати віночком, щоб не було грудочок. Довести молоко до кипіння і зменшити вогонь.

Додати мускатний горіх і сіль. Варити соус до загустіння 10 хвилин, постійно помішуючи. Щоб перевірити готовність соусу, можна занурити в нього дерев'яну лопатку і провести по поверхні виделкою. Якщо слід від виделки не затягується - соус готовий. Бешамель можна зберігати в холодильнику 3 дні.

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Автор: Катерина Пулатова