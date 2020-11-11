Ароматаня картопелька з грибним смаком повертає нас в дитинство.

З усіх страв домашньої кухні смажена картопля є головною улюбленицею багатьох сімей. Готується вона легко і швидко, а хрустка скоринка і яскравий смак сподобаються абсолютно всім. В кінці осені настає грибний сезон, так що до звичної страви можна додати ароматні смажені гриби.

Для цієї страви беріть будь-які свіжі лісові гриби або магазинні печериці.

Смажена картопля з грибами і прянощами

Картопля - 1 кг.

Гриби будь-які - 1 кг.

Ріпчаста цибуля - 300 г.

Часник - 5-10 зубчиків

Коріандр мелений - 1 ст. л.

Сіль, перець.

Рослинна олія для смаження.

Гриби очистити від бруду і піску, нарізати великими шматочками. Цибулю і часник подрібнити. Картоплю нарізати кубиками. Нагріти сковороду з олією, покласти цибулю, відразу посолити. Гасити 5 хвилин, постійно помішуючи. Додати часник, смажити ще 3 хвилини.

Читайте такожРецепти супу з грибами: смачна і ароматна друга страва

Покласти в сковорідку нарізані гриби, тушкувати 10 хвилин на середньому вогні. Додати картоплю і накрити кришкою.

Через 5 хвилин посолити, поперчити, і перемішати картоплю з грибами. Ще через 5 хвилин додати коріандр і долити олії, якщо її не залишилося. Смажити на маленькому вогні до повної готовності картоплі (приблизно 20 хвилин). При подачі прикрасити дрібно посіченою зеленню.

Картопля смажена з грибами і куркою

Куряче філе - 250 г.

Гриби - 150 г.

Картопля - 5-6 шт.

Ріпчаста цибуля велика - 1 шт.

Сіль, перець.

Кріп, зелена цибуля.

Рослинна олія - 5 ст. л.

Картоплю почистити і нарізати соломкою, гриби залишити цілими, великі розрізати на 4 частини. М'ясо крупно нарізати. У сковороді нагріти олію, покласти картоплю. Смажити на великому вогні до повної готовності (приблизно 20 хвилин), постійно помішуючи.

На іншій сковороді смажити нарізану півкільцями цибулю до м'якості, потім додати гриби. Смажити 5 хвилин. Додати куряче м'ясо, посолити і поперчити. Смажити ще 5-7 хвилин.

З'єднати рум'яну картоплю і смажені гриби з куркою. Перемішати і обсмажити разом 3 хвилини. Додати рубану зелень. Подавати на стіл в гарячому вигляді.

Смажена картопля з грибами і сиром

Картопля - 500 г.

Гриби - 200 г.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник за смаком.

Сир Російський - 50 г.

Зелень за смаком.

Олія для смаження.

Сіль за смаком.

Перець чорний за смаком.

Картоплю нарізати півкільцями, гриби часточками. Цибулю і часник дрібно нарізати. Розігріти сковороду з олією, покласти картоплю, обсмажувати 5 хвилин. Додати гриби, смажити 20 хвилин. Потім додати в сковороду цибулю з часником, смажити 5 хвилин. Картоплю з цибулею посолити, поперчити, посипати рубаною зеленню і натертим сиром. Через 3 хвилини зняти з вогню і подати на стіл.

Дивіться також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова