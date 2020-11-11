З усіх страв домашньої кухні смажена картопля є головною улюбленицею багатьох сімей. Готується вона легко і швидко, а хрустка скоринка і яскравий смак сподобаються абсолютно всім. В кінці осені настає грибний сезон, так що до звичної страви можна додати ароматні смажені гриби.
Для цієї страви беріть будь-які свіжі лісові гриби або магазинні печериці.
Смажена картопля з грибами і прянощами
- Картопля - 1 кг.
- Гриби будь-які - 1 кг.
- Ріпчаста цибуля - 300 г.
- Часник - 5-10 зубчиків
- Коріандр мелений - 1 ст. л.
- Сіль, перець.
- Рослинна олія для смаження.
Гриби очистити від бруду і піску, нарізати великими шматочками. Цибулю і часник подрібнити. Картоплю нарізати кубиками. Нагріти сковороду з олією, покласти цибулю, відразу посолити. Гасити 5 хвилин, постійно помішуючи. Додати часник, смажити ще 3 хвилини.
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Покласти в сковорідку нарізані гриби, тушкувати 10 хвилин на середньому вогні. Додати картоплю і накрити кришкою.
Через 5 хвилин посолити, поперчити, і перемішати картоплю з грибами. Ще через 5 хвилин додати коріандр і долити олії, якщо її не залишилося. Смажити на маленькому вогні до повної готовності картоплі (приблизно 20 хвилин). При подачі прикрасити дрібно посіченою зеленню.
Картопля смажена з грибами і куркою
- Куряче філе - 250 г.
- Гриби - 150 г.
- Картопля - 5-6 шт.
- Ріпчаста цибуля велика - 1 шт.
- Сіль, перець.
- Кріп, зелена цибуля.
- Рослинна олія - 5 ст. л.
Картоплю почистити і нарізати соломкою, гриби залишити цілими, великі розрізати на 4 частини. М'ясо крупно нарізати. У сковороді нагріти олію, покласти картоплю. Смажити на великому вогні до повної готовності (приблизно 20 хвилин), постійно помішуючи.
На іншій сковороді смажити нарізану півкільцями цибулю до м'якості, потім додати гриби. Смажити 5 хвилин. Додати куряче м'ясо, посолити і поперчити. Смажити ще 5-7 хвилин.
З'єднати рум'яну картоплю і смажені гриби з куркою. Перемішати і обсмажити разом 3 хвилини. Додати рубану зелень. Подавати на стіл в гарячому вигляді.
Смажена картопля з грибами і сиром
- Картопля - 500 г.
- Гриби - 200 г.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Часник за смаком.
- Сир Російський - 50 г.
- Зелень за смаком.
- Олія для смаження.
- Сіль за смаком.
- Перець чорний за смаком.
Картоплю нарізати півкільцями, гриби часточками. Цибулю і часник дрібно нарізати. Розігріти сковороду з олією, покласти картоплю, обсмажувати 5 хвилин. Додати гриби, смажити 20 хвилин. Потім додати в сковороду цибулю з часником, смажити 5 хвилин. Картоплю з цибулею посолити, поперчити, посипати рубаною зеленню і натертим сиром. Через 3 хвилини зняти з вогню і подати на стіл.
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